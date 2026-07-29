Capturan en Puerto Lempira a colombiano solicitado en extradición

Puerto Cortés, Gracias a Dios.

El director de Comunicaciones Estratégicas de la Secretaría de Seguridad, Wilber Mayer Amaya Ríos , informó que la captura fue ejecutada mediante un trabajo conjunto entre la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), la Dirección Policial de Inteligencia (Dipol) y otras dependencias de la Policía Nacional.

El colombiano fue identificado como Fermín Alberto García Isaza . La detención se realizó en el aeropuerto de Puerto Lempira cuando el sospechoso se disponía a abordar un vuelo, como parte de una operación coordinada entre distintas unidades policiales y el Ministerio Público.

La Policía Nacional capturó este miércoles en el municipio de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, a un ciudadano colombiano solicitado en extradición por las autoridades de su país y considerado una persona de interés para organismos internacionales que combaten el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Según las autoridades, García Isaza también utilizaba otra identidad y se hacía llamar Renan Pish Graham, conocido con el alias de “Paki”, nombre con el que presuntamente se movilizaba dentro del territorio hondureño.

El comisionado recordó que el extranjero ya había tenido problemas con la justicia hondureña. De acuerdo con los registros policiales, en 2016 fue capturado por el delito de lavado de activos tras ser vinculado a una investigación relacionada con el decomiso de 211 kilos de droga en el Caribe hondureño.

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“En Honduras, en el año 2016, había sido capturado por el delito de lavado de activos, debido a que en el 2015 fue vinculado directamente a un cargamento de droga de 211 kilos que fueron incautados en el Caribe hondureño”, detalló el funcionario.

Las investigaciones realizadas en aquel momento permitieron relacionarlo con actividades de tráfico de drogas, por lo que se emitió una orden de captura por lavado de activos. Sin embargo, posteriormente recuperó su libertad.

Tras su reciente detención, las autoridades informaron que el ciudadano colombiano será trasladado a Tegucigalpa para continuar con el procedimiento judicial correspondiente.

Las autoridades señalaron que el proceso continuará conforme a la legislación hondureña y bajo el respeto de las garantías judiciales del detenido, mientras se define su entrega a las autoridades colombianas que lo requieren para enfrentar cargos en ese país.