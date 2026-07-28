Capturan a "El Diablo" y "El Yal" por el presunto homicidio de una mujer en El Progreso

Dos hombres fueron capturados este martes tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en el barrio Cabañas, en el municipio de El Progreso, Yoro.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó de manera preliminar que ambos son señalados por su presunta participación en el homicidio.
Los detenidos fueron identificados por las autoridades como José Alexander Castro Benítez, alias "El Yal", de 35 años, y Andy Noel Murillo Castro, alias "El Diablo", de 22 años.De acuerdo con el informe policial, ambos fueron requeridos en flagrancia por agentes de la DPI.
Según la información preliminar, la noche del lunes 27 de julio las autoridades recibieron una alerta sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer en un solar baldío del barrio Cabañas. La denuncia fue realizada por un ciudadano que se encontraba efectuando labores de limpieza en el sector.
Tras confirmar el reporte, agentes de la DPI, junto con personal de Medicina Forense y otras autoridades competentes, realizaron el levantamiento cadavérico. De forma preliminar, establecieron que la víctima habría fallecido de manera homicida mediante el uso de un objeto redondeado.
La identidad de la mujer aún no ha sido establecida por las autoridades, por lo que las diligencias continúan para determinar quién era y esclarecer las circunstancias del crimen.
Capturamos a alias "El Yal" y "El Diablo" por el homicidio de una mujer en El Progreso, Yoro pic.twitter.com/npJinoxRUS— Dirección Policial de Investigaciones (DPI) (@dpi_honduras) July 28, 2026
Como parte de la investigación, los equipos policiales realizaron inspecciones en la escena, entrevistas a testigos y el análisis de cámaras de videovigilancia instaladas en la zona. De acuerdo con la DPI, estas diligencias permitieron identificar a dos hombres que presuntamente fueron captados saliendo del lugar donde ocurrió el hecho.
Posteriormente, los investigadores ejecutaron labores de búsqueda y seguimiento que permitieron ubicar a los sospechosos. La Policía indicó que, al momento de la detención, ambos portaban prendas de vestir con aparentes manchas de sangre, las cuales fueron decomisadas e incorporadas como indicios dentro del proceso investigativo.
La institución también informó que uno de los capturados figura como sospechoso en investigaciones relacionadas con robo de vehículo y homicidio, según registros policiales. No obstante, será el proceso judicial el que determine su responsabilidad en este nuevo caso.
Los ahora imputados fueron remitidos a la Fiscalía de Turno del Ministerio Público, donde continuarán las diligencias correspondientes por el delito de homicidio que se les supone responsable.