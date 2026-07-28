Capturan a "El Diablo" y "El Yal" por el presunto homicidio de una mujer en El Progreso

El Progreso, Yoro.

Dos hombres fueron capturados este martes tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en el barrio Cabañas, en el municipio de El Progreso, Yoro. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó de manera preliminar que ambos son señalados por su presunta participación en el homicidio. Los detenidos fueron identificados por las autoridades como José Alexander Castro Benítez, alias "El Yal", de 35 años, y Andy Noel Murillo Castro, alias "El Diablo", de 22 años.De acuerdo con el informe policial, ambos fueron requeridos en flagrancia por agentes de la DPI.

Según la información preliminar, la noche del lunes 27 de julio las autoridades recibieron una alerta sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer en un solar baldío del barrio Cabañas. La denuncia fue realizada por un ciudadano que se encontraba efectuando labores de limpieza en el sector. Tras confirmar el reporte, agentes de la DPI, junto con personal de Medicina Forense y otras autoridades competentes, realizaron el levantamiento cadavérico. De forma preliminar, establecieron que la víctima habría fallecido de manera homicida mediante el uso de un objeto redondeado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La identidad de la mujer aún no ha sido establecida por las autoridades, por lo que las diligencias continúan para determinar quién era y esclarecer las circunstancias del crimen.

Capturamos a alias "El Yal" y "El Diablo" por el homicidio de una mujer en El Progreso, Yoro pic.twitter.com/npJinoxRUS — Dirección Policial de Investigaciones (DPI) (@dpi_honduras) July 28, 2026