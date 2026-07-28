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Hondureño salió de un velorio y fue asesinado por sicarios

El joven hondureño fue ultimado cuando conducía un Honda Civic y volvía a Tegucigalpa

Hondureño salió de un velorio y fue asesinado por sicarios

En un turismo negro fue ultimado el joven hondureño anoche en Río Hondo, cerca de la capital.

Tegucigalpa.

Las autoridades identificaron como Norman Alexander Sosa al hombre que perdió la vida en un ataque armado registrado el lunes en la aldea Río Hondo, en el Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se desplazaba a bordo de un vehículo Honda Civic, color negro, cuando fue atacada por personas armadas. Según las primeras versiones, Sosa regresaba de un velatorio al momento del hecho.

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El automóvil quedó detenido en la vía tras el ataque y la víctima falleció en el asiento del conductor debido a las heridas provocadas por los disparos, la mayoría de los cuales impactaron en la puerta del lado del conductor.

Las investigaciones preliminares apuntan a que los responsables habrían esperado el paso del vehículo para perpetrar el ataque. No obstante, la Policía Nacional indicó que continúa recabando evidencias para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar el móvil del crimen.

Tras escuchar las detonaciones, vecinos del sector salieron de sus viviendas y, al observar el vehículo detenido, notificaron lo ocurrido a las autoridades a través de los servicios de emergencia.

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Al llegar al lugar, agentes policiales acordonaron la escena para permitir el trabajo de los equipos de investigación. De forma preliminar, se informó que en el sitio fueron encontrados más de 15 casquillos de arma de fuego, los cuales serán incorporados a las diligencias del caso.

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Redacción La Prensa
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