Gerente de la Enee asegura que la estatal pierde L40 millones diarios

​​​​San Pedro Sula.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) mantiene pérdidas cercanas a los 40 millones de lempiras diarios, mientras continúa sin aprobarse en el Congreso Nacional la reforma a la Ley General del Subsector Eléctrico, según informó este martes el gerente de la estatal, Guillermo Peña Panting. Durante una entrevista, el funcionario señaló que la empresa ha implementado diversas medidas para mejorar su situación financiera, entre ellas la reducción de gastos, la disminución de personal supernumerario, la reestructuración de sus finanzas y el manejo de su deuda.

No obstante, indicó que esas acciones, por sí solas, no resolverán los problemas estructurales de la institución. “Todo esto son avances importantes; sin embargo, no es lo que va a sacar adelante por completo a la empresa. La reestructuración del sector es lo que realmente abrirá la economía a la competencia y permitirá un mecanismo de mayor competitividad energética para que el país pueda atraer inversión”, manifestó Peña Panting. El gerente de la Enee sostuvo que la aprobación de la reforma permitiría reorganizar el mercado eléctrico y establecer un marco regulatorio para los distintos participantes del sector. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, afirmó que la disponibilidad y competitividad del suministro eléctrico inciden en la capacidad del país para atraer inversiones y en los planes de expansión de empresas que requieren mayor oferta de energía.