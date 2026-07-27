Congreso Nacional aprueba dos contratos de energía para mitigar el déficit eléctrico

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional respaldó por mayoría la aprobación de dos contratos transfronterizos de compra de potencia y energía en el Mercado Eléctrico Regional (MER) a favor de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

La medida fue impulsada como una acción urgente e inmediata para enfrentar el déficit estructural de generación que atraviesa el sistema energético nacional y asegurar el suministro eléctrico continuo en el país durante el año 2026.

​El paquete normativo remitido por el Poder Ejecutivo contempla la adquisición formal de 80 megavatios (MW) distribuidos entre las sociedades mercantiles Edenisa Energy Trading S.A. de C.V. y Pan-Am Generating Limited S.A. de C.V..

​"No es un contrato nuevo, es un proceso que es normal en Centroamérica en la adjudicación y contratación de contratos transfronterizos por decirles en cifra más sencillo", expresó Guillermo Peña Panting, gerente de la ENEE. ​La vigencia de las contrataciones está enmarcada en las disposiciones técnicas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y los reglamentos vigentes del mercado regional centroamericano.

​"Este caso ya les digo está regido bajo reglas del mercado centroamericano y empieza cuando en la ENEE tiene el sistema nacional un déficit, la CREE permite salir a buscar al mercado regional", afirmó Peña Panting.

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​El aspecto financiero de las adquisiciones parlamentarias representa un beneficio económico directo para las arcas estatales en comparación con los costos de los generadores locales e insumos térmicos derivados del petróleo.

​"¿Saben ustedes a cuánto es el precio de esta energía que la estamos comprando? A 8 centavos de dólar el kilowatt, mientras a los generadores hondureños les compramos a 13, 14, 16 y más hacia arriba los de diésel", expresó Mario Pérez, presidente de la Comisión de Dictamen.

​Las compras aprobadas contemplan el suministro de potencia desde los puntos de interconexión con Panamá y Nicaragua para robustecer el flujo energético en los nodos nacionales. ​"Son 50 MW de Panamá y 30 MW de Nicaragua, ojalá un día pudiéramos aspirar a comprar energía en Honduras a esos precios", sostuvo Pérez.

En esta ocasión se contó con el apoyo de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), ya que este proceso viene desde la administración de la expresidenta, Xiomara Castro.