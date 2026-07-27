Agente de la Dipol es hallado sin vida en Santa Rosa de Aguán, Colón

Colón, Honduras

De acuerdo con información preliminar, el funcionario integraba un equipo policial que ejecutaba una orden de captura cuando se produjo un incidente con un ciudadano.

Un agente de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) fue encontrado sin vida este lunes en el sector de La Barra, municipio de Santa Rosa de Aguán, departamento de Colón, luego de haber sido reportado como desaparecido mientras participaba en un operativo policial desarrollado en la zona.

En medio de esa situación, el agente desapareció. Versiones iniciales señalan que presuntamente habría sido privado de su libertad por pobladores del sector; sin embargo, este extremo aún no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades.

Horas después del incidente, equipos policiales localizaron el cuerpo sin vida del agente, identificado como Darlin Josué Mejía Lira, de 33 años, originario del municipio de Alauca, departamento de El Paraíso.

Tras el hallazgo, personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se desplazó al lugar para realizar el levantamiento cadavérico y comenzar las diligencias investigativas que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho e identificar a los responsables.

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Hasta el momento, la Policía Nacional no ha emitido un informe oficial detallado sobre el caso. Se espera que en las próximas horas las autoridades amplíen la información conforme avancen las investigaciones sobre la muerte del agente policial.