Chicharito Hernández: inesperado giro en la carrera de que nadie imaginó

Estados Unidos.

A sus 38 años, Javier "Chicharito" Hernández demuestra que todavía tiene cuerda para seguir compitiendo al máximo nivel. Cuando muchos pensaban que el máximo goleador en la historia de la Selección de México estaba cerca de anunciar su retiro, el experimentado delantero ha sorprendido al fútbol internacional con un nuevo destino que marcará un capítulo diferente en su exitosa carrera. De acuerdo con el reconocido periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, el atacante mexicano continuará su carrera en Estados Unidos tras alcanzar un acuerdo con el Atlético Dallas, una de las nuevas franquicias que se incorporarán a la USL Championship, la segunda división del fútbol estadounidense, a partir de la temporada 2027.

La información señala que, aunque el campeonato comenzará el próximo año, Hernández se integrará de inmediato al proyecto deportivo para convertirse en la imagen principal del club tanto dentro como fuera del terreno de juego. Su experiencia internacional será uno de los pilares sobre los que la institución buscará construir un equipo competitivo desde su nacimiento. "Javier 'Chicharito' Hernández acuerda unirse al Atlético Dallas, el primer fichaje de la nueva franquicia de la USL Championship. Comenzará a jugar desde 2027, pero contribuirá al proyecto de inmediato. El delantero de 38 años está listo para un nuevo capítulo", publicó Fabrizio Romano en sus redes sociales. Con este movimiento, 'Chicharito' se convierte en el primer futbolista anunciado para el ambicioso proyecto del Atlético Dallas, equipo que disputará sus encuentros como local en el histórico Cotton Bowl, uno de los escenarios más emblemáticos del deporte estadounidense. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El delantero mexicano se encontraba sin equipo desde hacía siete meses, luego de finalizar su vínculo con las Chivas de Guadalajara, club en el que vivió una segunda etapa cargada de expectativas, pero también marcada por las lesiones y la irregularidad. Su último encuentro como profesional fue el 30 de noviembre de 2025, en la vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura frente al Cruz Azul, partido en el que falló un penal decisivo que terminó costándole la eliminación al conjunto rojiblanco.

Pese a ese difícil desenlace, Hernández nunca ocultó su deseo de seguir jugando al fútbol profesional. Ahora tendrá la oportunidad de iniciar una nueva aventura en Estados Unidos, un país donde ya dejó huella durante su paso por el LA Galaxy de la MLS y donde intentará aportar toda su experiencia a un club que aspira a convertirse en protagonista desde su primera temporada. El Atlético Dallas será el octavo equipo en la carrera del histórico delantero mexicano, quien ha defendido las camisetas de Chivas, Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United, Sevilla, LA Galaxy y ahora buscará escribir una nueva historia con la naciente franquicia estadounidense.

