Chicharito Hernández sorprende con su nuevo trabajo: ¡irá al Mundial 2026!

Chicharito Hernández ha sorprendido a sus seguidores al anunciar su nueva faceta para el Mundial 2026.
México se prepara para ser una de las sedes en esta edición de la Copa del Mundo. Antes del inicio de la justa, uno de sus históricos goleadores ha sorprendido con su nueva faceta.
Javier "Chicharito" Hernández ha reaparecido y ha compartido que estará en el Mundial 2026, pero no con la Selección de México.
Chicharito regresó en 2024 a Chivas, club que lo vio partir rumbo a Europa en 2010. Sin embargo, retornó a tierras mexicanas para una segunda etapa en el equipo de Gudalajara, pero no fue como se esperaba.
Aunque tuvo una enorme bienvenida por parte de la afición y el club, su regreso con Chivas no fue el mejor. Se despidió de la peor forma al fallar un penal en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025 ante Cruz Azul.
En su segunda etapa con Chivas, el jugador mexicano estuvo envuelto en varias polémicas y su cuota goleadora no fue la mejor: terminó anotando cuatro goles en 41 partidos oficiales, lo que también terminó orillando su salida del equipo de Liga MX.
Ahora, a meses de su salida del equipo, ha confirmado que estará en el Mundial 2026 con un nuevo trabajo.
Aunque no ha confirmado su retiro del fútbol, Chicharito emprenderá una nueva faceta, ahora alrededor de las cámaras y micrófonos.
Y es que, este jueves 09 de abril se ha confirmado su presencia como analista en Fox Sports para el Mundial 2026.
"¡Bienvenido, Javier Hernández! El máximo goleador histórico de México, Javier “Chicharito” Hernández, se une al equipo de transmisión de FOX Sports para la Copa Mundial de la FIFA más grande de la historia", expresó Fox Sports.
“Chicharito es sinónimo de la selección mexicana y de la importancia de México en el Mundial; queríamos asegurarnos de encontrar voces que aporten credibilidad instantánea a nuestra cobertura”, comentó Brad Zager, presidente y productor ejecutivo de FOX Sports.
El nombramiento de Chicharito Hernández como parte de los analistas para la justa mundialista ha causado furor en redes. Fue elegido por su trayectoria en el fútbol internacional.
El jugador mexicano se une a como Thierry Henry, Zlatan Ibrahimović y Rebecca Lowe, como algunas de las figuras que encabezarán la transmisión del torneo más grande en la historia de la FIFA.
“Soy un novato, así que espero divertirme como analista y aprender, pero en realidad, solo quiero compartir mi perspectiva sobre cómo veo el fútbol y el deporte que he jugado toda mi vida”, comentó Javier Hernández en declaraciones a Reuters y The New York Times.
Chicharito Hernández colgará los botínes durante el Mundial 2026 para emprender su nuevo proyecto como analista. El exjugador del Real Madrid y Manchester United aún no ha confirmado su retiro del fútbol profesional.
Javier Hernández será una de las voces para Fox Sports en Estados Unidos y tendrá su primera experiencia como analista en la televisión.
Por su parte, la selección de México se estrenará en el Mundial 2026 ante Sudáfrica el 11 de junio. Luego enfrentará a Corea del Sur y cerrará ante República Checa.