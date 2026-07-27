Hombre frustra presunto asalto y deja un delincuente muerto y otro herido en Puerto Cortés

Puerto Cortés

Un presunto intento de asalto dejó una persona muerta y otra herida este lunes en el barrio Palermo de Puerto Cortés. De momento, se presume que las víctimas son los mismos delincuentes, quienes fueron atacados tras la intervención de un ciudadano armado.

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, las autoridades recibieron una alerta sobre un asalto en la zona. Al llegar al lugar, se constató el fallecimiento de un joven no mayor de 30 años de edad, conocido preliminarmente con el alias de El Flaco, mientras que su supuesto compinche resultó herido.

Según la versión policial, un ciudadano escuchó los gritos de auxilio de la mujer mientras era atacada por los delincuentes, por lo que decidió intervenir disparándoles con su arma de fuego.