Cae presunto asaltante que intimidaba a sus víctimas con un arma de balines en bulevar Morazán

Tegucigalpa

Un individuo fue capturado en las últimas horas en Tegucigalpa tras ser señalado como responsable de cometer múltiples asaltos a mano armada en el concurrido bulevar Morazán de Tegucigalpa.

De acuerdo con el informe oficial de la Policía Nacional de Honduras, el sospechoso utilizaba una motocicleta para desplazarse e interceptar a sus víctimas en la zona. Una vez abordadas, las amenazaba utilizando una réplica o arma de balines, simulando que se trataba de un arma de fuego real para despojarlas de sus pertenencias de valor y dinero en efectivo.