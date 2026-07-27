Cae presunto asaltante que intimidaba a sus víctimas con un arma de balines en bulevar Morazán

Un individuo fue capturado en las últimas horas en Tegucigalpa tras ser señalado como responsable de cometer múltiples asaltos a mano armada en el concurrido bulevar Morazán de Tegucigalpa.
De acuerdo con el informe oficial de la Policía Nacional de Honduras, el sospechoso utilizaba una motocicleta para desplazarse e interceptar a sus víctimas en la zona. Una vez abordadas, las amenazaba utilizando una réplica o arma de balines, simulando que se trataba de un arma de fuego real para despojarlas de sus pertenencias de valor y dinero en efectivo.
Además, las autoridades indicaron que el detenido solía vestir camisas de manga larga durante la comisión de los delitos con la intención de ocultar los tatuajes de sus brazos y así evitar ser identificado por los transeúntes y las cámaras de seguridad.
Tras varias denuncias e investigaciones, agentes policiales logran interceptarlo y ponerlo bajo arresto. El detenido fue remitido a la fiscalía correspondiente para que se le siga el debido proceso legal por el delito de robo.