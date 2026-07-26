  1. Inicio
  2. · Sucesos

Sicarios acribillan a reconocido maestro en Guayape, Olancho

La víctima fue identificada como Óscar Rafael Amador, quien perdió la vida de forma inmediata tras ser atacado por sujetos armados

Sicarios acribillan a reconocido maestro en Guayape, Olancho

Fotografía en vida del maestro Óscar Rafael Amador.
Guayape, Olancho

Un maestro fue asesinado a balazos este domingo en el municipio de Guayape, Olancho, en un hecho que ha causado consternación entre familiares, compañeros de trabajo y pobladores de la zona.

La víctima fue identificada como Óscar Rafael Amador, quien perdió la vida de forma inmediata tras ser atacado por sujetos armados.

Javier Chávez fue a pescar al Lago de Yojoa y murió ahogado tras tormenta que hundió su lancha

De acuerdo con información preliminar, el docente fue interceptado por desconocidos que le dispararon en reiteradas ocasiones, provocándole heridas mortales.

Tras el ataque, personas que se encontraban en el sector alertaron a las autoridades y a los cuerpos de socorro; sin embargo, al llegar al lugar confirmaron que el maestro ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Policía Nacional acordonaron la escena del crimen para resguardar las evidencias, mientras agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) iniciaron las pesquisas para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad de los responsables ni el posible móvil del homicidio, por lo que el caso permanece bajo investigación.

El cuerpo del docente quedó tendido en el lugar del ataque hasta la llegada del personal de Medicina Forense, encargado de realizar el levantamiento cadavérico conforme al procedimiento legal.

La muerte de Óscar Rafael Amador ha generado numerosas muestras de pesar en redes sociales, donde amigos, exalumnos y colegas lamentaron el fallecimiento y destacaron su trayectoria como educador.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias