Sicarios acribillan a reconocido maestro en Guayape, Olancho

Guayape, Olancho

La víctima fue identificada como Óscar Rafael Amador , quien perdió la vida de forma inmediata tras ser atacado por sujetos armados.

Un maestro fue asesinado a balazos este domingo en el municipio de Guayape, Olancho, en un hecho que ha causado consternación entre familiares, compañeros de trabajo y pobladores de la zona.

De acuerdo con información preliminar, el docente fue interceptado por desconocidos que le dispararon en reiteradas ocasiones, provocándole heridas mortales.

Tras el ataque, personas que se encontraban en el sector alertaron a las autoridades y a los cuerpos de socorro; sin embargo, al llegar al lugar confirmaron que el maestro ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Policía Nacional acordonaron la escena del crimen para resguardar las evidencias, mientras agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) iniciaron las pesquisas para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad de los responsables ni el posible móvil del homicidio, por lo que el caso permanece bajo investigación.

El cuerpo del docente quedó tendido en el lugar del ataque hasta la llegada del personal de Medicina Forense, encargado de realizar el levantamiento cadavérico conforme al procedimiento legal.

La muerte de Óscar Rafael Amador ha generado numerosas muestras de pesar en redes sociales, donde amigos, exalumnos y colegas lamentaron el fallecimiento y destacaron su trayectoria como educador.