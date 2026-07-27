JOH: "Vengo con el corazón lleno de esperanza y humildad para ser un hondureño más"

Tegucigalpa, Honduras

Tras 1,557 días de ausencia, contados desde el 21 de abril de 2022, cuando abordó la aeronave de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) que lo trasladó a Estados Unidos para enfrentar un proceso judicial por delitos relacionados con el narcotráfico, el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) regresó a Honduras. A su llegada al país, Hernández anunció que se someterá a la justicia hondureña. La audiencia de declaración de imputado está programada para el 3 de agosto. El Ministerio Público lo señala por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos relacionados con el supuesto desvío de fondos públicos para financiar su campaña presidencial de 2013.

El retorno del exmandatario, luego del indulto otorgado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocó una movilización de simpatizantes del Partido Nacional, quienes se congregaron en los accesos al Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua, para recibirlo. Desde las primeras horas de la madrugada, autobuses interurbanos y caravanas de vehículos particulares con activistas procedentes de Lempira, Olancho, Francisco Morazán y la zona sur del país se desplazaron por la carretera CA-5 con destino a Palmerola. Muchos de los asistentes pernoctaron en la ciudad de Comayagua para asegurar un lugar en las inmediaciones del aeropuerto, donde ondearon banderas del Partido Nacional y de Honduras entre consignas de apoyo y música partidaria. A las 8:35 am, el avión que trasladaba a Hernández aterrizó en la terminal aérea. Tras completar los trámites migratorios, el exmandatario se reencontró con su familia, a la que no veía desde hacía más de cuatro años. Posteriormente, abandonó el aeropuerto en una caravana que se dirigió hacia la Finca Rocío, ubicada en las cercanías del Canal Seco.

“Viene con la frente en alto y nunca dejamos de creer en la inocencia de Juan Orlando”, expresó Ana García de Hernández, esposa del exmandatario. Durante el acto celebrado en la finca, García de Hernández agradeció a Dios, a las personas que, según dijo, mantuvieron oraciones por su familia y a las bases del Partido Nacional por el respaldo brindado durante los cuatro años que duró el proceso judicial en Estados Unidos. Asimismo, reconoció el trabajo del equipo de defensa y destacó el indulto otorgado por Trump. Renato Stabile, abogado defensor de Hernández, intervino ante los asistentes para relatar aspectos del proceso judicial enfrentado en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, donde el exmandatario fue condenado a 45 años de prisión por narcotráfico.

Primer discurso

Entre aplausos y consignas de apoyo, Juan Orlando Hernández tomó la palabra para ofrecer su primer discurso público tras su regreso al país. Inició su intervención agradeciendo a Dios y resaltando el respaldo recibido de su esposa, su madre y sus hijos durante el tiempo que permaneció privado de libertad y enfrentó el proceso judicial. Al referirse al escenario político nacional, Hernández aseguró que su retorno no responde a aspiraciones electorales, sino al propósito de contribuir al fortalecimiento institucional y a la estabilidad del país.