DPI ubica a hombre que habría fingido su secuestro para exigir L1 millón a su esposa

SAN PEDRO SULA

De acuerdo con el informe policial, el hombre fue localizado sano y salvo en San Pedro Sula luego de las diligencias investigativas realizadas por los agentes especializados, quienes descartaron que hubiera sido víctima de un secuestro.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la Unidad Antisecuestros (UNAS) de San Pedro Sula, informó sobre la ubicación de un ciudadano que presuntamente simuló su propio secuestro con el objetivo de exigir un millón de lempiras a su esposa a cambio de su supuesta liberación.

Las investigaciones determinaron que el ciudadano habría fingido el hecho delictivo y que las exigencias económicas realizadas a su esposa formaban parte de la supuesta simulación, en la que se solicitaba el pago de un millón de lempiras.

Ante estos hallazgos, la DPI anunció que el caso será remitido al Ministerio Público para que se deduzcan las responsabilidades correspondientes.

El ciudadano será puesto a disposición de la Fiscalía por su presunta participación en el delito de simulación de infracción inexistente.

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Las autoridades reiteraron que este tipo de acciones son investigadas de manera exhaustiva para determinar la veracidad de las denuncias y proceder conforme a la ley cuando se detectan hechos falsos o simulados.