Advierten falta de votos para aprobar segunda vuelta en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

No existe actualmente un ambiente político en el Congreso Nacional que permita aprobar una reforma constitucional para implementar la segunda vuelta electoral, según Dennis Gómez, exmagistrado del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE). Gómez explicó que, aunque la propuesta ha sido discutida en distintos sectores, las condiciones políticas no favorecen su aprobación, debido a que requiere al menos 86 votos en el Poder Legislativo y debe ser ratificada por la siguiente legislatura.

“Los partidos políticos hacen uso de la moral de la situación; desde la oposición interpretan de una manera y, cuando son gobierno, interpretan de otra”, cuestionó el exmagistrado electoral. La propuesta de una segunda vuelta busca, entre otros aspectos, fortalecer la legitimidad democrática del presidente electo, reducir posibles crisis de gobernabilidad y responder al debilitamiento del sistema bipartidista tradicional. El tema cobró mayor relevancia tras los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2025, cuando Nasry Asfura ganó la Presidencia de Honduras por una diferencia de 0.72 puntos porcentuales sobre el candidato liberal Salvador Nasralla. Para Gómez, aunque la segunda vuelta es un tema de interés nacional, existe otro asunto prioritario: la ciudadanización de las Juntas Receptoras de Votos (JRV). Ante esa situación, propuso que los integrantes de las mesas electorales sean ciudadanos sin representación partidaria y que las organizaciones políticas participen únicamente como fiscales. “Si no sucede eso, la Junta Receptora de Votos seguirá siendo el caldo de cultivo para las denuncias de fraude electoral”, afirmó Gómez, al referirse a los cuestionamientos surgidos en anteriores procesos electorales. La normativa vigente establece que las JRV son integradas por representantes de los tres partidos mayoritarios (Nacional, Liberal y Libertad y Refundación), quienes ocupan los cargos de presidente, secretario y escrutador. Los dos cargos de vocalía corresponden a partidos minoritarios, una distribución que, según críticos del sistema, puede facilitar el tráfico de credenciales.

Reformas al sistema electoral

Gómez también planteó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) desarrolle su propio sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), con apoyo de la academia, para evitar que el organismo continúe destinando recursos millonarios a la contratación de empresas externas. Según el exmagistrado, contar con un sistema propio evitaría que la contratación de servicios externos se convierta en una condición para la realización de los comicios, como ocurrió en el proceso electoral anterior. El objetivo de estas reformas es fortalecer la operatividad del organismo electoral y hacer más eficiente la organización de los procesos electorales, especialmente durante los años en que se desarrollan elecciones. La semana anterior, un grupo multipartidario integrado por exmagistrados y exconsejeros de organismos electorales sostuvo una reunión con la directiva del Congreso Nacional para presentar las bases de un paquete de más de 70 reformas a la Ley Electoral. La iniciativa está orientada a fortalecer la transparencia y despolitizar las Juntas Receptoras de Votos. Durante el encuentro, exfuncionarios del extinto Tribunal Nacional de Elecciones (TNE), del desaparecido TSE y del actual CNE explicaron a las autoridades legislativas los alcances técnicos de la propuesta. “Son más de 70 artículos que hoy proponen reformas de la actual ley electoral e incorporan también nuevos artículos, todo para que no suceda lo que sucedió en las elecciones pasadas, tanto primarias como generales”, explicó Antonio Rivera Callejas, diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Electorales. Entre los principales cambios planteados por el grupo de expertos destaca la ciudadanización de las JRV, con la propuesta de que sus tres integrantes no pertenezcan a organizaciones políticas y que los partidos únicamente acrediten fiscales.