Dijo tener pruebas, pero no llegó: Julissa Villanueva no acudió a cita del MP por caso de Angie Peña

Tegucigalpa

El Ministerio Público (MP) informó este lunes que la exviceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, no compareció a la citación programada para rendir declaración en el marco de la investigación por la desaparición de Angie Samantha Peña, pese a que públicamente aseguró tener información sobre el caso.

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, la institución indicó que Villanueva fue convocada para las 8:00 de la mañana de este lunes 27 de julio ante la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).

Según el MP, fiscales de esa unidad permanecieron a la espera de la comparecencia de la exfuncionaria, quien finalmente no se presentó.

La institución agregó que la solicitud para recibir su testimonio se mantiene dentro del marco procesal y con respeto a las garantías establecidas por la ley.

Asimismo, recordó que la Ley del Ministerio Público establece que, en los casos relacionados con trata de personas, la recepción de declaraciones testimoniales corresponde exclusivamente al fiscal asignado a la investigación.