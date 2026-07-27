Honduras explora nuevas rutas para la investigación biomédica

Roatán, Islas de la Bahía.

Los avances para medir el envejecimiento biológico, el desarrollo de terapias celulares y la posibilidad de ampliar la investigación biomédica en el país formaron parte de la agenda del Primer Encuentro Médico Internacional de Biotecnología, Biomedicina y Bioética en Honduras. Durante la jornada se discutieron desde la aplicación de la epigenética y los biomarcadores para identificar riesgos de enfermedades hasta el uso de células madre, la medicina de precisión y las condiciones que debe reunir un país para realizar estudios clínicos con seguridad, transparencia y respeto a los pacientes. El encuentro, que se llevó a cabo el sábado 25 de julio en Roatán, fue organizado por el BioHub de Honduras Próspera Inc y contó con la participación de investigadores extranjeros, médicos hondureños, representantes de universidades, gremios profesionales, estudiantes y actores vinculados a la regulación y el desarrollo científico. La primera conferencia estuvo a cargo del doctor Andrés Cárdenas, profesor asistente de Epidemiología y Salud Poblacional de la Universidad de Stanford, quien explicó que el aumento de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, el cáncer y las afecciones cardiovasculares ha obligado a la comunidad médica y científica a buscar nuevas herramientas para prevenirlas y tratarlas. Cárdenas expuso que una de las áreas emergentes en la investigación biomédica es el estudio de los relojes epigenéticos, biomarcadores obtenidos mediante muestras de sangre o saliva que permiten estimar la edad biológica de una persona y analizar si su organismo envejece a un ritmo más acelerado o lento que su edad cronológica.

Estas mediciones, dijo, podrían ayudar a identificar de manera temprana factores asociados con enfermedades crónicas y evaluar si una intervención, tratamiento o cambio en el estilo de vida puede contribuir a prevenirlas o reducir sus riesgos. Para desarrollar y validar estas herramientas se necesitan grandes cantidades de información. Cárdenas explicó que países como Estados Unidos han creado biobancos, repositorios que reúnen muestras biológicas y datos de salud de amplios grupos de población para estudiar la frecuencia de las enfermedades, identificar variaciones moleculares y generar referencias que favorezcan el desarrollo de la medicina de precisión.

No obstante, indicó que la mayor parte de los datos genéticos y epigenéticos disponibles procede de poblaciones europeas, mientras los latinoamericanos continúan escasamente representados. A su criterio, producir información científica local permitiría comprender mejor las causas y factores de riesgo de enfermedades entre la población hondureña, además de contribuir a que las futuras pruebas y terapias sean más precisas y aplicables a la realidad de la región.

Por su parte, la doctora Carolina Villanueva, microbióloga y especialista de Corning Life Sciences para Latinoamérica, presentó los avances regionales en cultivo celular y las tecnologías utilizadas para multiplicar, controlar y preparar células destinadas a investigación o posibles aplicaciones médicas. Las terapias celulares se estudian principalmente en áreas como la medicina regenerativa, la inmunoterapia y el tratamiento del cáncer. Aunque países como México, Panamá, Colombia y Perú registran avances en este campo, la especialista reconoció que los costos continúan limitando su acceso. En tanto, la genetista Claudia Carranza, de la Universidad de Navarra, sostuvo que la investigación propia es especialmente importante en genética, debido a las diferencias que existen entre las poblaciones. A su criterio, Honduras tiene mucho potencial para avanzar en este campo y desarrollar investigaciones de mayor impacto, aunque consideró que aún hay mucho camino que recorrer.