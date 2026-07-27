Nuevo juicio contra exjueza Wendy Caballero iniciará el 26 de noviembre

SAN PEDRO SULA

El Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula fijó para el próximo lunes 26 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, el inicio del nuevo juicio oral y público contra la exjueza Wendy Vanessa Reyes Caballero, por el delito de abuso de autoridad, informó Ruy Barahona, portavoz de los Tribunales de Justicia de la ciudad. Barahona explicó que la repetición del proceso fue ordenada luego de que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolviera el recurso de casación presentado por el Ministerio Público, tras la sentencia absolutoria emitida en 2018 por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula. “En su momento la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia declaró absuelta de toda responsabilidad a Wendy Vanessa Reyes Caballero en relación a un delito de abuso de autoridad. Una vez emitida la sentencia, el ente fiscal utilizó el término legal y sometió el recurso de casación ante la Sala de lo Penal”, explicó Barahona. El portavoz judicial detalló que, tras la resolución de la Sala de lo Penal, el expediente regresó al Tribunal de Sentencia y fue asignado por turno a la Sala Segunda, que posteriormente celebró una audiencia ad hoc y estableció la fecha para el desarrollo del nuevo debate oral y público. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El caso se remonta a 2012

El caso tiene su origen en una causa iniciada en 2012, cuando la Fiscalía presentó requerimiento fiscal contra varias personas acusadas por el delito de lavado de activos, luego de que una embarcación localizada frente a las costas de Trujillo, Colón, transportara una fuerte cantidad de dinero extranjero no declarado. Dentro de los imputados se encontraba un menor de 17 años. Según el Ministerio Público, cuando Reyes Caballero se desempeñaba como jueza, impuso medidas cautelares al adolescente como si fuera adulto y ordenó su ingreso a un centro penal. La Fiscalía sostuvo que durante el juicio realizado en 2018 no se valoraron adecuadamente las pruebas presentadas, argumento utilizado para interponer el recurso de casación.

Absuelta en 2018

La exjueza fue absuelta el 26 de febrero de 2018, luego de que la terna de jueces concluyera que no se acreditó su responsabilidad penal por abuso de autoridad. Su defensa argumentó que no existió dolo directo, ya que la decisión inicial había sido consentida por la Fiscalía y posteriormente, al conocerse la edad del imputado, el expediente fue remitido al Juzgado de Letras de la Niñez y Adolescencia. Barahona aclaró que la repetición del juicio no implica que exista una orden de captura contra Reyes Caballero, ya que la exfuncionaria continúa enfrentando el proceso en libertad. “Ella ya cumplió a través de su apoderado, se hizo presente en la audiencia ad hoc y la causa sigue en libertad”, afirmó. Durante el nuevo juicio, tanto el Ministerio Público como la defensa técnica de la exjueza deberán presentar nuevamente los elementos probatorios correspondientes. Al finalizar el debate, el tribunal emitirá una nueva resolución que determinará si Reyes Caballero es declarada nuevamente absuelta o si se establece su responsabilidad penal.

Otros procesos judiciales que ha enfrentado la exjueza Reyes Caballero