Fue absuelta y ahora ordenan repetir juicio contra exjueza Wendy Caballero por abuso de autoridad

San Pedro Sula, Honduras

La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó repetir el juicio oral y público contra la exjueza Wendy Vanessa Caballero Reyes por el delito de abuso de autoridad, uno de los tres cargos que enfrentaba en sus procesos con la justicia.​ La medida fue notificada a la exfuncionaria y a su defensa la mañana del jueves 25 de junio. El Ministerio Público (MP) presentó un recurso de casación en la Sala de lo Penal en el que argumentó que el tribunal no valoró las pruebas que se presentaron durante el juicio oral y público celebrado el 14 de febrero de 2018. El nuevo juicio fue programado para iniciar el próximo 26 de noviembre a las 9:00 am.

Caballero Reyes fue absuelta de toda responsabilidad penal el 26 de febrero de 2018 en la sala 4 del Tribunal de Sentencia de los juzgados sampedranos, luego de que la terna de jueces concluyera que no se comprobó su responsabilidad en el ilícito de abuso de autoridad. El caso por el que se reabre el proceso judicial en contra de la exjueza, data desde 2012; es acusada de enviar a prisión a un menor de 17 años, procesarlo como adulto y enviarlo al centro penal De acuerdo con el Ministerio Público, el 9 de diciembre de 2012 se presentó requerimiento fiscal contra 15 personas acusadas de lavado de activos, luego de que una embarcación que navegaba frente a las costas de Trujillo, Colón, se encontrara una fuerte cantidad de moneda extranjera no declarada. Entre las pruebas evacuadas durante el proceso figuraron la declaración del imputado y la audiencia de declaración inicial, realizadas el 10 y el 14 de diciembre de 2012. Tras esos procedimientos, Caballero resolvió dictar prisión preventiva a los imputados, incluido el menor de edad.

Precisamente por este hecho, la defensa de Caballero sostuvo que no existió dolo directo al momento de emitir la resolución, ya que esta fue consentida por la Fiscalía. Posteriormente, durante la audiencia inicial, se presentó la certificación de nacimiento del menor y la jueza lo remitió el caso al Juzgado de Letras de la Niñez y la Adolescencia. Con base en esos argumentos, fue absuelta el 26 de febrero de 2018.

Otros delitos y proceso judiciales

La acusación por abuso de autoridades es unos de los delitos que la exjueza Wendy Vanessa Caballero ha enfrentado la justicia, ya que anteriormente fue acusada por los delitos de cohecho y prevaricato. El 1 de septiembre de 2017 fue absuelta en el caso de prevaricato, en el que se le acusó de ordenar a agentes de investigación dejar en libertad a un hombre que tenía vigente una orden de captura por asesinato.