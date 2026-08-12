VIDEO: Rayo mata a un hombre y deja herido a ingeniero en La Ceiba, Atlántida

La Ceiba, Atlántida

Un hombre murió y otro quedó gravemente herido la tarde de este miércoles 12 de agosto luego de que fueran impactados por un rayo en la borda del río, en el sector de la colonia Zelaya, en La Ceiba, Atlántida.

De acuerdo con información preliminar, la víctima se encontraba en el sector cuando ocurrió el fenómeno natural que terminó provocándole la muerte.

Personas que se encontraban en las cercanías reportaron el hecho y se desplazaron hasta el lugar para verificar lo ocurrido.

​La víctima mortal fue identificada como Santos Reiniero Campos, quien falleció de forma instantánea tras recibir una potente descarga eléctrica provocada por un rayo mientras se encontraba en las afueras de la vivienda. ​

En el mismo incidente resultó herido el ciudadano José Antonio Navas, quien fue auxiliado rápidamente por vecinos y trasladado a un centro asistencial cercano para recibir atención médica de emergencia. Hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud actual.

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El hecho generó alarma entre los vecinos de la colonia Zelaya, debido a la intensidad de la tormenta que se registraba en la zona.

Las autoridades correspondientes deberán realizar las diligencias necesarias para confirmar oficialmente la causa de muerte.

El fenómeno ocurrió mientras se registraban condiciones de lluvia y actividad eléctrica en distintos sectores del litoral atlántico.