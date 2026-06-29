Abogado Luis Gómez se fue a los golpes con colegas del Cein antes de sufrir atentado

San Pedro Sula

El abogado Luis Miguel Gómez Álvarez (de 40 años) permanece en recuperación luego de recibir nueve balazos a manos de sujetos que lo interceptaron mientras se conducía en su vehículo en la primera calle, 6 avenida del barrio El Benque, en San Pedro Sula, zona norte del Honduras . El ataque contra Gómez, litigante del área penal, ocurrió alrededor de las 10:00 pm del viernes 19 de junio. De acuerdo con su familia, sobrevivió porque fingió estar muerto. Según el reporte policial, ingresó poco después de la medianoche a un centro asistencial, donde recibe atención médica y permanece bajo resguardo policial. Médicos que lo atienden informan que ha sido intervenido quirúrgicamente debido a las heridas sufridas en el tórax y las piernas.

Colegas del profesional del derecho, que pidieron el anonimato, informaron a diario LA PRENSA situaciones previas al atentado. Según se informó, desde hace poco más de un año Gómez enfrentaba una serie de conflictos con otros abogados por su trabajo como litigante tanto en el área pública como privada. Parte de estos incidentes, aseguraron, ocurrieron en el Centro Integrado de Trabajo Interinstitucional (Cein) que funciona en la Primera Estación de Policía, ubicada en la 3 avenida, 9 calle del barrio Lempira. De acuerdo con sus colegas, el abogado sostuvo altercados que incluyeron agresiones verbales y físicas por disputas relacionadas con la captación de clientes. "El compañero hasta se agarró a golpes varias veces con otros colegas. Muchos no lo quieren ahí", dijeron. También aseguraron que "ahí (Cein) es una guerra. Todos se pelean los clientes . Él es tranquilo, pero muchos son egoístas".

Misma hipótesis planteada por familiares

La hipótesis de una disputa por clientes también fue planteada por un familiar del abogado, quien brindó declaraciones al llegar al centro asistencial donde permanece hospitalizado. Según su versión, el ataque no fue al azar , ya que Gómez habría sido seguido durante tres días antes del atentado. "Tres días lo siguieron y ya el viernes lo tirotearon. Nosotros sabemos de dónde viene el problema, quiénes son y la Policía ya lo sabe . Él lleva casos penales, privados y ha ayudado a muchas personas de bajos recursos. En la Primera Estación ha tenido varios problemas y de ahí le dieron persecución. Esto viene a raíz por disputa de clientes . Él iba a la Primera estación, había celos y muchos se enojaban", aseguró.

El familiar agregó: "nosotros tememos por la vida del abogado y solo esperamos que las autoridades investiguen y den con los responsables o con quienes pagaron para que lo atacara , y que este hecho no quede impune", solicitó.

No hay denuncias por las agresiones

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó que mantiene abierta la investigación del caso. Aunque no brindó mayores detalles, aseguró que en sus registros no existen denuncias formales ni informes por parte del abogado Luis Gómez sobre agresiones físicas o amenazas . Tampoco han encontrado registros en el sistema 911 . Selene Hernández , presidenta del capítulo de San Pedro Sula del Colegio de Abogados de Honduras , informó que la entidad da seguimiento al caso. Agregó que también verificarán ante el Tribunal de Honor del Colegio si existen denuncias relacionadas con los conflictos mencionados.

"Lastimosamente se ha dado esta problemática y los colegas no han buscado la instancia adecuada para solventarlos. Entre pasillos se dice que el colega Luis tuvo alternados con otros abogados. Es lamentable que el gremio no sepa como comportarse en el ejercicio profesional y que haya una situación de competencia desleal. Pedimos a la Policía que investigue este caso y llegue a los responsables", dijo.

Atentados contra abogados

El gremio de abogados en la zona norte del país permanece en alerta. Tras el atentado contra Luís Miguel Gómez Álvarez se suma el sufrido por Marlon Iván Rodríguez Escalón, quien está vivo debido a que el arma con la que le disparó su asesino falló. El atentado en contra de Rodríguez, presidente de la Unión de Notarios del departamento de Yoro y miembro del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Honduras ocurrió la tarde del pasado viernes 12 de junio en el barrio Los Pinos, de El Progreso . Una cámara de seguridad captó el momento del ataque . En las imágenes se observa al profesional del derecho caminando frente al portón del edificio donde está su oficina, cuando un individuo se le acerca por la espalda, le apunta con el arma y acciona el gatillo .