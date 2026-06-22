Abogado sobrevive a atentado en SPS; recibió nueve balazos

San Pedro Sula.

Un abogado penalista y de derecho privado sobrevivió a un atentado armado registrado el viernes 19 de junio en San Pedro Sula, luego de recibir nueve impactos de bala durante un ataque que, según familiares, hizo creer a los agresores que había perdido la vida. La víctima fue identificada como Luis Miguel Gómez, quien fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, donde permanece bajo vigilancia y recibe atención médica especializada debido a la gravedad de las heridas.

Familiares del profesional del derecho acudieron al hospital para exigir justicia y solicitar a las autoridades una investigación que permita identificar y capturar a los responsables del ataque. De acuerdo con sus allegados, Gómez no tendría enemistades conocidas; sin embargo, aseguraron que cuentan con información sobre el posible origen de las amenazas y del atentado, la cual esperan sea considerada por los investigadores. Uno de los familiares indicó que el abogado ya habría sido víctima de un primer intento de ataque el pasado miércoles 17 de junio, hecho que generó preocupación entre sus seres cercanos y que, según su versión, posteriormente derivó en la agresión ocurrida este viernes.