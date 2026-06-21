Detalles detrás del caso de Amy Núñez, joven funcionaria que fue asesinada en Comayagüela

Las autoridades hondureñas investigan la muerte violenta de Amy Elizabeth Núñez Rodríguez, una joven funcionaria del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (Inami), hallada sin vida en el barrio Perpetuo Socorro, en la capital.
El hecho ocurrió la madrugada del pasado 20 de junio, aproximadamente a las 5:55 de la mañana, cuando vecinos de la zona alertaron sobre el hallazgo de un cuerpo tendido en la vía pública.
El escenario fue descrito como impactante por residentes del sector, quienes observaron el cuerpo de la joven en la 12 calle de Comayagüela, frente a una reconocida panadería y a una cuadra del Instituto Dr. Jesús Aguilar Paz.
La víctima fue identificada como Amy Elizabeth Núñez Rodríguez, quien laboraba en el INAMI, institución que posteriormente expresó su pesar mediante un acuerdo de duelo tras conocerse la noticia.
De acuerdo con información preliminar, la joven presentaba múltiples heridas provocadas con arma blanca, específicamente en la zona del cuello, lo que habría causado su muerte de manera violenta.
En el lugar del hallazgo, la escena evidenciaba signos de violencia, ya que el cuerpo fue encontrado en un charco de sangre, lo que generó alarma entre los vecinos que transitaban en horas tempranas.
Uno de los elementos que más llama la atención de los investigadores es el hallazgo de restos de cuero cabelludo en las manos de la víctima, los cuales presuntamente pertenecerían a su agresor.
Las autoridades consideran este indicio como una posible pista clave dentro del proceso de investigación, que busca identificar y capturar al responsable del crimen.
El INAMI lamentó profundamente la pérdida de su colaboradora y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares, amistades y seres queridos ante lo que calificaron como una irreparable tragedia.
Las autoridades no han revelado hasta el momento hipótesis oficiales sobre el móvil del crimen, pero aseguran que el caso sigue en investigación activa para dar con los responsables.