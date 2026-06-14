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Video del momento en que sicario intenta disparar contra abogado en El Progreso, Yoro

Video muestra el momento en que un sicario intentó disparar contra el abogado Marlon Iván Rodríguez en El Progreso, Yoro, pero el arma falló y evitó la tragedia

El Progreso, Yoro

Video del momento en el que sicario intenta disparar al abogado en El Progreso, Yoro revela el instante en que el arma del atacante falló, evitando una tragedia.

Video del momento en que motocicleta se estrella contra camioneta frente a la UTH​​​​​​

El atentado ocurrió la tarde del viernes en la entrada de la oficina jurídica del abogado y notario Marlon Iván Rodríguez, ubicada en el barrio Los Pinos, cuando llegaba a su lugar de trabajo.

Según se observa y relatan versiones preliminares, un sujeto desconocido se aproximó al profesional del Derecho en el momento en que se acababa de bajar de su vehículo y le apuntó directamente con un arma de fuego.

El atacante habría intentado accionar el arma en dos ocasiones consecutivas, sin embargo, la pistola no disparó, presuntamente por un fallo mecánico.

Ese desperfecto fue determinante para que el abogado lograra salvar su vida, en medio de un hecho que generó alarma en la zona.

Tras el intento fallido, Marlon Iván Rodríguez reaccionó de inmediato y corrió hacia el interior de su oficina, donde logró resguardarse.

El profesional del Derecho es presidente de la Unión de Notarios del departamento de Yoro y miembro del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Honduras.

El hecho quedó registrado en un video que ya circula en redes sociales, donde se aprecia el momento en que el sicario intenta disparar sin éxito.

La Policía Nacional confirmó que se han iniciado las investigaciones para esclarecer el atentado y dar con el responsable.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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