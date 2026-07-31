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Entre cenizas y precariedad familias de los bordos viven con temor a otras tragedias

El incendio que cobro la vida de cinco hermanos y una bebé de siete meses en los bordos de esquipulas # 2 volvio a poner en evidencia los riezgos que enfrentan miles de familia que viven en condiciones precarias en la zona norte

  • Actualizado: 31 de julio de 2026 a las 13:57 -
  • Eunice Martínez
Entre cenizas y precariedad familias de los bordos viven con temor a otras tragedias

Basura y desecos se acumulan en las riberas del Río Bermejo en San Pedro Sula

Foto: LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

El incendio que cobró la vida de cinco hermanos y una bebé de siete meses en los bordos de Esquipulas No. 2 dejó algo más que una vivienda reducida a cenizas. Para las familias que habitan en estos sectores vulnerables de San Pedro Sula, la tragedia volvió a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan diariamente quienes viven en construcciones de madera y otros materiales altamente inflamables.

Miles de personas viven en los bordos de San Pedro Sula sin un plan de reubicación

Tras el siniestro ocurrido el pasado miércoles, el lugar donde una familia compartía su vida quedó convertido en un espacio de escombros y recuerdos. Mientras sus seres queridos enfrentan el duelo, otros habitantes de los bordos observan con preocupación sus propias viviendas y reconocen que una emergencia similar podría poner en riesgo a más familias.

En estos sectores, las condiciones de las viviendas, la distribución de las conexiones eléctricas y las dificultades para acceder rápidamente a algunos puntos pueden convertirse en factores de riesgo ante una emergencia. A esto se suman las condiciones económicas de muchas familias, que limitan sus posibilidades de mejorar las estructuras donde viven.

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La vulnerabilidad no se limita únicamente a Esquipulas No. 2. De acuerdo con líderes comunitarios, más de 2,000 familias habitan en condiciones similares en distintos bordos de San Pedro Sula, entre ellos Esquipulas I y II, los bordos de la Bográn y el río Bermejo.

Tras la tragedia en Esquipulas No. 2, familias de los bordos recuerdan los riesgos que enfrentan por las condiciones de sus viviendas.

Tras la tragedia en Esquipulas No. 2, familias de los bordos recuerdan los riesgos que enfrentan por las condiciones de sus viviendas.

 (Foto: LA PRENSA)

En estos sectores predominan viviendas construidas con madera, láminas y materiales reciclados, sin acceso permanente a agua potable ni servicios básicos. Muchas familias duermen sobre colchones deteriorados o cartones y, durante el invierno, viven con el temor de que el crecimiento de los ríos arrastre las pocas pertenencias que poseen.

Mientras las autoridades del cuerpo de Bomberos brindan un informe detallado de las causas del incendio que terminó con la vida de los seis integrantes de la familia. La principal hipótesis apunta a un recalentamiento por un ventilador y otros factores relacionados con el sistema electrico.

Los vecinos recuerdan que la prevención puede marcar la diferencia entre una emergencia controlable y una tragedia quienes solicitan ayuda.

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Entre el dolor y el llanto, vecinos de Esquipulas recuerdan a los hermanos fallecidos como niños humildes, respetuosos y trabajadores, muy queridos por toda la comunidad. Desde la tragedia, muchos aseguran que no han podido dormir con tranquilidad por el temor de que otro incendio vuelva a cobrar vidas debido a las condiciones en que habitan.

Para muchas de estas familias, abandonar los bordos no es una decisión sencilla. La falta de recursos y las dificultades para acceder a una vivienda digna las mantienen en zonas donde los riesgos forman parte de la vida cotidiana.

Mas de dos mil familias que habitan en los bordos viven en condicioes precaria

Mas de dos mil familias que habitan en los bordos viven en condicioes precaria

 (Foto: Neptali Romero)


Alejandro García, vecino del sector, manifestó que durante años han solicitado apoyo a las autoridades para mejorar las condiciones de las comunidades, pero asegura que las respuestas han sido insuficientes. “Hemos pedido ayuda muchas veces y nunca nos han ayudado. Aquí vivimos con miedo porque cualquier cosa puede terminar en otra tragedia”, expresó.

Las familias que viven en los bordos de San Pedro Sula enfrentan a diario condiciones precarias y riesgos por incendios e inundaciones.

Las familias que viven en los bordos de San Pedro Sula enfrentan a diario condiciones precarias y riesgos por incendios e inundaciones.

 (Foto: LA PRENSA)

Lizandro Cortés, familiar de los menores fallecidos, relató que la familia siempre soñó con mudarse a un lugar más seguro, pero la falta de recursos económicos les impedía acceder a una vivienda digna. “Querían irse de aquí, pero no tenían cómo hacerlo”, lamentó.

A esta problemática se suma la situación del servicio eléctrico. Expertos en Energía Eléctrica indicaron que en los bordos nunca ha existido una red de distribución eléctrica legal, por lo que muchos habitantes recurren a conexiones improvisadas entre vecinos para obtener energía, una práctica que incrementa el riesgo de cortocircuitos e incendios.

Condiciones vulnerables viven familias de los bordos en San Pedro Sula

Condiciones vulnerables viven familias de los bordos en San Pedro Sula

 (Foto:Neptali Romero)


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Las familias que viven en estos sectores, no pierden la esperanza de algun día tener una vivienda segura y condiciones dignas para sus seres queridos.

Ante esta realidad, los vecinos hacen un llamado alas autoridades para que no esperen a que ocurra otra tragedia y busquen alternativas que permitan reubicar a las familias que viven en condicione de alto riezgo. Para quienes habitan en los bordos contar con una vivienda segura y digna.

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Redacción web
Eunice Martínez

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