"Soy inocente, no fui yo": pastor evangélico acusado de abusar de una menor

San Pedro Sula, Honduras

En la Sala II del Tribunal de Sentencia de esta ciudad culminó ayer la fase de conclusiones del juicio oral y privado contra Denis Javier Erazo Cruz, pastor evangélico acusado de abusar sexualmente de una menor de edad. El encausado llegó a las 2:12 p. m. para la continuación de su proceso judicial. Al ingresar a la sala y ser consultado sobre la acusación en su contra, se limitó a decir: "Soy inocente, no fui yo. Eso lo aseguro". Uno de sus familiares, presente en el lugar, expresó de forma breve: "Dios tiene el control".

Fiscales que llevan el caso informaron que durante el juicio, desarrollado los días 9, 17 y 25 de junio, presentaron 12 medios de prueba con los que esperan obtener un fallo condenatorio contra el religioso. Entre estos figuran testimonios, incluido el relato de la presunta víctima como prueba anticipada en la Cámara Gesell; evidencia pericial, conformada por los dictámenes médico forense, psicológico y de trabajo social; así como evidencia documental. Respecto a esta última, la Fiscalía explicó que el vaciado telefónico no fue incorporado como prueba, debido a que el teléfono celular decomisado al acusado no pudo ser desbloqueado. Al finalizar la audiencia, el imputado fue remitido nuevamente al centro penal de El Progreso, Yoro. La lectura del fallo quedó programada para el martes 30 de junio a las 11:00 a. m.

Caso

De acuerdo con el informe del Ministerio Público (MP), Erazo Cruz, capturado el 21 de agosto de 2025, enfrenta cargos por los delitos de otras agresiones sexuales calificadas continuadas, violación calificada continuada y trata de personas con fines de servidumbre. Según las investigaciones, la menor vivía con un familiar cerca de la iglesia que dirigía el imputado. Posteriormente, él y su esposa se ofrecieron a apoyarla y la llevaron a vivir con ellos. Días después, presuntamente comenzaron a obligarla a realizar los quehaceres del hogar sin permitirle salir de la vivienda. De acuerdo con la acusación, el sospechoso habría aprovechado esa situación para abusar sexualmente de la menor.