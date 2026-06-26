Cae en España un hondureño, presunto cabecilla de la red criminal “Los Monges”

Tegucigalpa

En una operación transatlántica entre la Policía Nacional de Honduras y la Guardia Civil española, se logró la captura en el país europeo del presunto líder de la estructura criminal “Los Monges”, organización señalada por las autoridades por el trasiego a gran escala de cargamentos de clorhidrato de cocaína.

El hondureño Junior Monge fue localizado y requerido por los agentes españoles en la comunidad de Santa Cruz, provincia de Huesca, España.

Monge mantenía una alerta roja internacional emitida por la Interpol, derivada de una orden de captura girada por los juzgados hondureños por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas.

De acuerdo con las investigaciones, “Los Monges” operaban con fuerza en el corredor del litoral atlántico hondureño, ruta que utilizaban para el acopio y posterior despacho de cargamentos de droga con destino final hacia los mercados de Norteamérica y Europa.

Asimismo, las líneas de investigación policial vinculan estrechamente a esta estructura del norte del país con carteles del narcotráfico que operan en Guatemala y México.