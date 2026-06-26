Cae en España un hondureño, presunto cabecilla de la red criminal “Los Monges”

En una operación transatlántica entre la Policía Nacional de Honduras y la Guardia Civil española, se logró la captura en el país europeo del presunto líder de la estructura criminal “Los Monges”, organización señalada por las autoridades por el trasiego a gran escala de cargamentos de clorhidrato de cocaína.
El hondureño Junior Monge fue localizado y requerido por los agentes españoles en la comunidad de Santa Cruz, provincia de Huesca, España.
Monge mantenía una alerta roja internacional emitida por la Interpol, derivada de una orden de captura girada por los juzgados hondureños por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas.
De acuerdo con las investigaciones, “Los Monges” operaban con fuerza en el corredor del litoral atlántico hondureño, ruta que utilizaban para el acopio y posterior despacho de cargamentos de droga con destino final hacia los mercados de Norteamérica y Europa.
Asimismo, las líneas de investigación policial vinculan estrechamente a esta estructura del norte del país con carteles del narcotráfico que operan en Guatemala y México.
Otros integrantes detenidos
Como antecedente a esta captura, la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) arrestó el pasado 2 de junio a dos supuestos integrantes de “Los Monges” en la aldea El Caracol, municipio de Potrerillos, Cortés, quienes están presuntamente ligados al decomiso de dos toneladas de clorhidrato de cocaína.
Luego de oficializarse el arresto en Europa, las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol en Tegucigalpa y Madrid iniciaron de forma inmediata la extradición del hondureño.
Se espera que en los próximos meses se complete el proceso de traslado de Monge hacia Honduras, donde será presentado ante los órganos jurisdiccionales competentes para que responda por los delitos de orden federal que se le imputan.