Confirman prisión preventiva para pareja acusada de asesinar a esposos en El Progreso, Yoro

El Progreso, Yoro​​​​​

Los tribunales de justicia dictaron la resolución que confirma la medida de prisión preventiva en contra de una pareja señalada como la presunta responsable del asesinato de los esposos José Darío Caballero Zelaya y Sobeyda Rodríguez García. La Fiscalía Local de El Progreso fue formalmente notificada de este fallo judicial, el cual echa por tierra las pretensiones de los apoderados legales de los acusados, quienes habían solicitado un cambio de medida por una menos gravosa.

El crimen que consternó a la comunidad ocurrió el pasado 11 de febrero de 2026 en la residencial La Granja, también en El Progreso. Según las investigaciones, las víctimas aceptaron una invitación para salir por parte de Ángel David Alvarado Sierra, de 46 años, y su pareja Gina Azucena Poveda, de 39, de nacionalidad estadounidense, con quienes mantenían una relación de vecindad y amistad. Horas más tarde, los cuerpos sin vida de los esposos Caballero-Rodríguez fueron hallados con múltiples impactos de bala a la altura de la aldea Quebrada de Yoro, en las cercanías de la colonia Núñez, sobre la carretera que conduce hacia la ciudad de Tela, Atlántida.