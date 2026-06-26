Confirman prisión preventiva para pareja acusada de asesinar a esposos en El Progreso, Yoro

Los tribunales de justicia dictaron la resolución que confirma la medida de prisión preventiva en contra de una pareja señalada como la presunta responsable del asesinato de los esposos José Darío Caballero Zelaya y Sobeyda Rodríguez García.
La Fiscalía Local de El Progreso fue formalmente notificada de este fallo judicial, el cual echa por tierra las pretensiones de los apoderados legales de los acusados, quienes habían solicitado un cambio de medida por una menos gravosa.
El crimen que consternó a la comunidad ocurrió el pasado 11 de febrero de 2026 en la residencial La Granja, también en El Progreso.
Según las investigaciones, las víctimas aceptaron una invitación para salir por parte de Ángel David Alvarado Sierra, de 46 años, y su pareja Gina Azucena Poveda, de 39, de nacionalidad estadounidense, con quienes mantenían una relación de vecindad y amistad.
Horas más tarde, los cuerpos sin vida de los esposos Caballero-Rodríguez fueron hallados con múltiples impactos de bala a la altura de la aldea Quebrada de Yoro, en las cercanías de la colonia Núñez, sobre la carretera que conduce hacia la ciudad de Tela, Atlántida.
Las diligencias investigativas establecen que durante la reunión se habría originado una discusión entre las víctimas y los imputados, que terminó en tragedia.
Según la Policía, Alvarado Sierra realizó una llamada al 911 para alertar sobre el crimen, presuntamente con la intención de despistar a las autoridades, pero la versión proporcionada no coincidía con los hechos. Por lo tanto, la llamada abrió una línea de investigación que condujo a la ubicación de la pareja y al allanamiento de su vivienda, donde los agentes encontraron indicios que los incriminarían.
Además, las autoridades explicaron que entre los elementos recabados figuran casquillos de bala y pequeños rastros de sangre en una camioneta.