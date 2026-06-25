Capturan a “Nepta”, supuesto miembro de la MS-13, por tráfico de drogas en El Progreso

El Progreso, Yoro

La detención se ejecutó en la aldea Guaymitas, sector norte de El Progreso, como parte de las operaciones del Plan Barrios y Comunidades Seguras.

Agentes de la Policía Nacional capturaron este jueves en el municipio de El Progreso, Yoro, a un presunto miembro de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13), identificado con el alias de “Nepta”, señalado por su supuesta participación en el delito de tráfico de drogas.

De acuerdo con el informe policial, el detenido, de 31 años de edad, es considerado un supuesto distribuidor de drogas de la MS-13 y ostenta el rango de “Traca” dentro de la estructura criminal. Las autoridades detallaron que es originario del departamento de Yoro y residente en la misma comunidad donde fue requerido.

Durante la operación, a alias “Nepta” se le decomisaron 16 envoltorios plásticos transparentes que contenían polvo blanco, supuestamente cocaína, además de 400 lempiras en efectivo, dinero que se presume sería producto de la venta de sustancias ilícitas, así como un teléfono celular que será sometido a análisis por los entes investigativos.

Las autoridades también informaron que contra el sospechoso se mantienen abiertas varias líneas de investigación por su posible vinculación en otros delitos, entre ellos hechos relacionados contra la vida.

Tras su captura, al detenido se le notificaron sus derechos y fue remitido, junto con la evidencia decomisada, al Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente.