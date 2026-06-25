Auto de formal procesamiento con prisión preventiva a tres implicados en muerte de joven en Choluteca

Tegucigalpa

Este jueves, un juez competente dictó el auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva en contra de tres hombres, a quienes se les vincula directamente con los delitos de asesinato y asociación para delinquir.

Este fallo judicial se deriva del sangriento suceso ocurrido el 19 de junio en contra de Brayan Josué Gradis Moncada (de 17 años de edad), en el barrio Valle de Choluteca, zona sur de Honduras.

De acuerdo con las investigaciones, los encausados se conducían en un vehículo sin placas y habrían interceptado al joven frente a una pulpería, sitio en el que le dispararon en varias ocasiones.