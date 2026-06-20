“Seguramente lo mataron para robarle”: consternación por muerte de joven en Choluteca

Choluteca

Un joven de 17 años murió de forma violenta ayer viernes por la tarde en el barrio Valle de Choluteca, en la zona sur de Honduras.

Familiares de la víctima llegaron a la escena del crimen e identificaron al menor como Brayan Josué Moncada, quien residía en el barrio Brasil, cerca del sector donde ocurrió el ataque.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Moncada fue interceptado por varios sujetos no identificados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones sin mediar palabra.

El cadáver del joven quedó tendido sobre una acera, exactamente frente a una pulpería de la zona. Al momento del levantamiento, la víctima aún portaba el casco de motociclista, aunque la motocicleta no se encontraba en el lugar.

Uno de los vecinos de Moncada que llegó hasta la escena del crimen manifestó que lo conocía desde niño y aseguró que era una persona tranquila que no se metía con nadie. “Era un niño muy humilde”; consideró que el móvil del crimen podría haber sido el robo. “Seguramente lo mataron para robarle”, agregó.

Asimismo, un vendedor ambulante que pasaba por la zona dijo sentirse atemorizado por lo ocurrido. “Andamos vendiendo en las calles y situaciones como esta nos ponen nerviosos y tensos”.