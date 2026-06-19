Consternación en Olanchito: matan a mujer que ya había sobrevivido a un atentado

Yoro

El ataque armado ocurrió la noche de ayer jueves, mientras la ahora occisa transitaba por una de las calles de la colonia Ramón Amaya Amador en Olanchito. Según informes preliminares, desconocidos interceptaron a Rodríguez Cano y, sin mediar palabras, le dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga con rumbo desconocido.

Una mujer de 40 años, identificada como Heidy Herminia Rodríguez Cano , perdió la vida la madrugada de este viernes tras ser víctima de un atentado criminal en Yoro.

Tras el ataque, la mujer fue auxiliada y trasladada de emergencia al hospital Aníbal Murillo Escobar de Olanchito. A pesar de los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida, las graves heridas provocadas por los impactos de bala causaron su deceso horas después.

Fuentes cercanas al caso revelaron que la víctima ya había sido objeto de un atentado criminal hace algún tiempo.

Las autoridades ya trabajan en las diligencias correspondientes para esclarecer el móvil del crimen e identificar a los responsables de este hecho violento que ha consternado a la comunidad de Olanchito.