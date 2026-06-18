Esmelin Herrera: la policía que ayudó a dar a luz en una patrulla y murió en tragedia de la CA-5

La tragedia ocurrida en la cuesta El Rodeo, en Comayagua, no solo arrebató la vida de siete agentes de la Policía Nacional. También apagó la existencia de una mujer que dedicó cada día de su vida al servicio de los demás y al bienestar de su familia.
Entre las víctimas del accidente figura Esmelin Herrera, una agente policial recordada por sus compañeros como una persona solidaria, comprometida con su trabajo y profundamente entregada a sus seres queridos.
Su muerte ha provocado dolor entre familiares, amigos y compañeros de uniforme, quienes hoy evocan una de las historias que mejor retrata su vocación de servicio: la noche en que ayudó a traer una vida al mundo en medio de una emergencia.
Gustavo García, compañero de patrulla de Esmelin cuando ambos estaban asignados en la aldea Las Ánimas, Danlí, recordó que todo ocurrió tras recibir una llamada de emergencia a través del Sistema Nacional de Emergencias 911.
Una mujer embarazada necesitaba ser trasladada con urgencia a un centro asistencial. Sin embargo, durante el trayecto, el parto se adelantó y ya no había tiempo suficiente para llegar al hospital.
"Nos desplazamos al lugar y al venir de regreso la muchacha no soportaba llegar al hospital. Entonces Esmelin se quitó la fatiga y con los compañeros que andábamos ella le dio la asistencia", relató García.
Ante la emergencia, la agente actuó con rapidez. Con la ayuda de una vecina de la comunidad, convirtió la patrulla policial en una improvisada sala de partos.
"Le tocó atender el parto. Ella se quitó su fatiga, envolvió al bebé y lo recibimos. Después continuamos el traslado", recordó su compañero.
El hecho ocurrió el 11 de noviembre de 2023 en Las Ánimas. La madre y el recién nacido llegaron sanos al centro asistencial, llevando consigo una historia que con el tiempo se convirtió en motivo de admiración dentro de la institución policial.
Como muestra de agradecimiento, la familia decidió colocarle al niño los nombres de los dos policías que participaron en el rescate. El pequeño fue inscrito como Bayron Gustavo, en honor a Gustavo García y al agente Bayron Escoto.
Sus allegados también describen a Esmelin como una mujer trabajadora. Gran parte de sus esfuerzos estaban dirigidos a apoyar a sus abuelos, hermanos y sobrinos, a quienes consideraba una prioridad en su vida.
Familiares aseguran que mantenía una relación muy cercana con sus seres queridos y que sentía una especial devoción por sus sobrinos, a quienes cuidaba como si fueran sus propios hijos. Su principal motivación era sacarlos adelante y brindar apoyo a quienes dependían de ella.
El miércoles, la agente perdió la vida junto a otros seis compañeros cuando el busito policial en el que se transportaban fue impactado por una grúa en la carretera CA-5 norte, mientras regresaban de Comayagua tras retirar indumentaria institucional.
La noticia golpeó con fuerza a la comunidad de Aguas Calientes, donde era ampliamente conocida y apreciada. Mensajes de solidaridad y condolencias comenzaron a multiplicarse entre vecinos, amigos y compañeros que destacaron su carácter servicial y humano.
El siniestro también cobró la vida de los agentes Delmis Espinoza, Keylin Benavides, Adonis Vallecillo, Nelson Sosa, Xiomara Zúñiga y Dulce Suárez, todos asignados a la Unidad Departamental de Prevención número 7 (UDEP-7).