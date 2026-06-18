Capturan a presunto integrante de la MS-13 por posesión de drogas en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Las autoridades arrestaron a un individuo en el barrio Medina, en San Pedro Sula, tras ser señalado como presunto responsable del delito de distribución de drogas.

El detenido es identificado con el alias de “El Chaparro”, de 32 años originario de San Pedro Sula, Cortés. De acuerdo con las primeras diligencias, estaría vinculado a la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13).

Las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) siguen con las pesquisas para determinar si el sospechoso estaría implicado en otros hechos delictivos, entre ellos robos y extorsiones ocurridos en el sector donde se efectuó su detención.