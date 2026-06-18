Capturan a presunto integrante de la MS-13 por posesión de drogas en San Pedro Sula

Las autoridades arrestaron a un individuo en el barrio Medina, en San Pedro Sula, tras ser señalado como presunto responsable del delito de distribución de drogas.
El detenido es identificado con el alias de “El Chaparro”, de 32 años originario de San Pedro Sula, Cortés. De acuerdo con las primeras diligencias, estaría vinculado a la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13).
Las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) siguen con las pesquisas para determinar si el sospechoso estaría implicado en otros hechos delictivos, entre ellos robos y extorsiones ocurridos en el sector donde se efectuó su detención.
En la inspección realizada por los agentes policiales, se le encontraron 21 envoltorios de plástico transparente con sustancias en polvo blanco, presuntamente cocaína; además de 15 bolsas con material vegetal seco, supuesta marihuana, y cuatro bolsas adicionales con una sustancia en forma de piedra, presumiblemente crack.
El individuo conocido como “El Chaparro” fue remitido al Centro Integrado de Trabajo Interinstitucional (CEIN), junto a las evidencias incautadas. En ese lugar se procedió con el trámite legal y la conformación del expediente policial correspondiente.
Luego de las diligencias policiales, el sospechoso fue puesto a la orden de la Fiscalía de Turno del Ministerio Público (MP), entidad que dará seguimiento al proceso judicial correspondiente conforme a lo establecido en la ley.