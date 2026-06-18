Remiten a Fiscalía a conductor de grúa por accidente que dejó siete policías muertos

Comayagua, Honduras

La Policía Nacional remitió este jueves ante la Fiscalía del Ministerio Público en Comayagua a un conductor de grúa, señalado como presunto responsable del accidente de tránsito ocurrido el pasado 17 de junio en la carretera CA-5, que dejó siete agentes policiales fallecidos y decenas de heridos.

El sospechoso, un hombre de 40 años originario de Choloma, Cortés, fue puesto a disposición de las autoridades por suponerlo responsable de los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, daños imprudentes y conducción temeraria.

Según las investigaciones preliminares de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), el conductor habría perdido el control de la grúa mientras descendía por una pendiente a una velocidad no prudente y utilizando una marcha inadecuada.

De acuerdo con el informe policial, la unidad salió de una curva, volcó e impactó contra un autobús de la Policía Nacional que circulaba en sentido contrario, así como contra otra rastra que transitaba por la zona. Como resultado del choque, siete funcionarios policiales de la UDEP-7 de El Paraíso murieron en el lugar. Los agentes viajaban en un autobús institucional luego de recibir uniformes nuevos.

El subcomisario Darwin Hernández, jefe de la SIAT, informó que las pruebas iniciales descartaron la presencia de alcohol en el conductor; sin embargo, las autoridades realizarán exámenes toxicológicos para determinar si hubo consumo de drogas u otras sustancias.

Asimismo, indicó que diez personas lesionadas fueron trasladadas a centros asistenciales de Tegucigalpa y otras 16 recibieron atención médica en el Hospital Santa Teresa de Comayagua, de las cuales al menos cinco permanecen en estado crítico.

Mientras tanto, equipos especializados continúan las diligencias técnicas en el kilómetro 51 de la CA-5, donde se realizaron mediciones sobre las condiciones de la carretera para fortalecer el informe que será incorporado al proceso judicial.