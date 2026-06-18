"Dijiste que no me dejarías": doloroso mensaje de hermana de la agente Dulce Suárez

La agente Dulce María Suárez y otros seis policías fallecieron la tarde del miércoles 17 de junio en un accidente de tránsito ocurrido en el sector de la cuesta El Rodeo, sobre la carretera CA-5 norte, a la altura del kilómetro 51, en jurisdicción de la Villa de San Antonio, Comayagua.
Las autoridades informaron que en total fueron siete los agentes que perdieron la vida en el percance. Todos estaban asignados a la UDEP número 7 y se trasladaban en un autobús policial luego de regresar del Instituto Técnico Policial (ITP), donde habían acudido a retirar uniformes institucionales.
De acuerdo con el informe preliminar, el accidente ocurrió alrededor de las 4:00 de la tarde, cuando un vehículo tipo grúa Freightliner, conducido por Francisco Javier Fernández Castro, colisionó con el autobús policial Mitsubishi de color blanco. Tras el impacto, la unidad policial volcó sobre la carretera.
Además de Dulce Suárez, entre las víctimas mortales fueron identificados los agentes Delmis Espinoza, Keilyn Benavides, Esmelin Herrera, Adonis Vallecillo, Nelson Sosa y Xiomara Zúniga. Varios policías también resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia al Hospital Santa Teresa de Comayagua y al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de Tegucigalpa.
La muerte de la agente Dulce ha causado gran consternación debido a que ocurrió el mismo día en que celebró su cumpleaños número 25. La agente había compartido durante la mañana fotografías y videos de la celebración junto a familiares y amigos.
En las últimas horas, su hermana, Sámai Díaz, compartió un emotivo mensaje en redes sociales en el que expresó la profunda tristeza que le ha dejado la inesperada muerte de quien consideraba su mejor amiga y principal apoyo.
La joven recordó la estrecha relación que mantenía con Dulce y confesó que nunca imaginó tener que despedirse de ella tan pronto. Lamentó que ahora ya no tendrá a quién acudir en los momentos difíciles ni quién hará todo lo posible por verla sonreír.
"Mentirosa, me dijiste que jamás me dejarías sola, que siempre ibas a estar para mí", escribió la joven.
Sámai expresó el vacío que ahora siente tras la pérdida de su hermana. "¿Ahora a quién le contaré que estoy mal? ¿Quién hará lo posible por verme contenta?", escribió.
La joven también recordó a Dulce Suárez como una persona ejemplar dentro y fuera de su hogar: "Fuiste la mejor amiga, una gran hija, una gran mamá, una gran hermana. Te amo con todo mi corazón".
Asimismo, aseguró que volvería a elegirla como hermana si tuviera una nueva oportunidad:"En otra vida te vuelvo a escoger como mi hermanita. Gracias por tantos años a tu lado, faltaban muchos más".
Sámai también destacó la relación que ambas construyeron a lo largo de los años y aseguró que nunca tuvieron diferencias. "Nunca nos peleamos, nunca nos dijimos nada malo y me quedo en paz porque sé que mientras pude fui la mejor amiga; estuve en las buenas y malas a tu lado", expresó.
En el triste mensaje, valoró el amor que sentía por su hermana y recordó que nunca dejaba pasar la oportunidad para demostrárselo: "Todos los días te decía cuánto te amaba... Te amo, mi vida".
Fotografía en vida de la agente policial Dulce María Suárez, fallecida en el accidente registrado la tarde del miércoles en Comayagua.