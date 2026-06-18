Así celebró su cumpleaños la agente Dulce Suárez antes de morir; una sorpresa la esperaba esa noche

Siete agentes de la Policía Nacional murieron la tarde del miércoles 17 de junio en un accidente de tránsito registrado en el sector de la cuesta El Rodeo, en la carretera CA-5 norte, a la altura del kilómetro 51, en la Villa de San Antonio, Comayagua.
Las víctimas eran miembros asignados a la Unidad Departamental de Prevención número 7 (UDEP-7), quienes regresaban a sus labores tras haber acudido al Instituto Técnico Policial (ITP) a retirar uniformes institucionales.
El siniestro dejó además a 12 agentes heridos, quienes fueron trasladados de emergencia en patrullas policiales y ambulancias de la Cruz Roja Hondureña hacia el Hospital Santa Teresa de Comayagua y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en Tegucigalpa. De ellos, 10 ya fueron dados de alta, mientras dos permanecen en estado crítico.
Entre las víctimas se encontraba la agente Dulce Suárez, quien ese mismo día cumplía 25 años de edad. En horas de la madrugada, celebró su cumpleaños junto a sus compañeros antes de la tragedia.
De acuerdo con Leslie López, vocera de la UDEP-7, la joven agente era esperada por su familia y compañeros para una sorpresa que había sido organizada con especial cuidado.
“Su mamá junto con otros compañeros la esperaban en horas de la tarde-noche para darle una sorpresa. Le tenían un ramo de flores y un cuadro donde también estaba su pequeña hija”, relató Leslie López.
La madre de Dulce había decidido no felicitarla durante el día, haciéndole creer que había olvidado su cumpleaños, como parte del plan para sorprenderla en la noche tras su jornada de trabajo.
Sin embargo, la celebración nunca llegó. La noticia del accidente cambió por completo el ambiente de expectativa y alegría que rodeaba el cumpleaños de la agente.
“Es lamentable estar brindando este tipo de noticias... ayer siete de nuestros compañeros perdieron la vida en este trágico accidente en la CA-5”, expresó la vocera, visiblemente afectada.
Leslie López también destacó el dolor que atraviesa la institución policial, al señalar que la UDEP-7 no solo ha perdido compañeros de trabajo, sino también lazos de hermandad construidos en el servicio diario.
La agente Dulce Suárez era parte del área operativa y, según sus compañeros, se caracterizaba por su disciplina y compañerismo dentro de la unidad.
El hecho ha dejado enlutada a la Policía Nacional, que confirmó la identidad de los siete fallecidos: Delmis Espinoza, Keylin Benavides, Esmerlin Herrera, Adonis Vallecillo, Nelson Sosa, Xiomara Zúñiga y Dulce Suárez.
La tragedia en la CA-5 provocó dolor y lamento en los familiares de Dulce, quiénes recibieron la noticia como "un balde de agua fría".
La Policía Nacional de Honduras se vistió de negro tras la pérdida de los siete agentes policiales, quienes serán recordados por su profundo esfuerzo.