Así celebró su cumpleaños la agente Dulce Suárez antes de morir; una sorpresa la esperaba esa noche

El siniestro dejó además a 12 agentes heridos, quienes fueron trasladados de emergencia en patrullas policiales y ambulancias de la Cruz Roja Hondureña hacia el Hospital Santa Teresa de Comayagua y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en Tegucigalpa. De ellos, 10 ya fueron dados de alta, mientras dos permanecen en estado crítico.