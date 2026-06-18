Esto ocurrirá con el conductor de grúa involucrado en accidente con policías

Siete agentes policiales murieron ayer en un accidente de tránsito ocurrido en El Rodeo, Comayagua, carretera CA-5, cuando un bus de la entidad policial colisionó con una grúa.
La Policía Nacional informó este jueves qué ocurrirá con el conductor de la unidad de equipo pesado, quien sobrevivió al accidente.
Los compañeros de las víctimas les rindieron guardia de honor y fueron velados en un edificio policial durante algunas horas, antes de ser entregados de forma definitiva a sus familiares para sus respectivas honras fúnebres y su posterior cristiana sepultura.
El trágico hecho, que ha enlutado a la institución policial y a la sociedad hondureña, se registró en la carretera CA-5 tras una violenta colisión entre el autobús en el que se transportaban los uniformados y un vehículo pesado tipo grúa.
Algunos de los agentes policiales muertos eran originarios de Trojes, El Paraíso, Danlí y Maraita (municipio de Francisco Morazán). Por otra parte, el reporte de los hechos detalla que varios de los agentes que resultaron heridos en el fuerte impacto fueron trasladados de emergencia hacia diversos centros asistenciales, tanto públicos como privados, en las ciudades de Comayagua y Tegucigalpa.
Fuentes médicas y policiales confirmaron en las últimas horas que, afortunadamente, varios de los efectivos que presentaban lesiones de menor gravedad ya recibieron el alta médica y se encuentran fuera de peligro, mientras que otros permanecen bajo estricta observación.
De acuerdo con las primeras indagaciones de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el siniestro se habría producido cuando el vehículo pesado, presuntamente por desperfectos mecánicos, impactó contra el autobús donde se trasladaban los agentes. El accidente ocurrió cuando el personal policial regresaba hacia Tegucigalpa luego de haber viajado a Comayagua para retirar indumentaria institucional.
La Policía Nacional informó que el conductor de la grúa, cuya identidad no ha sido revelada, fue detenido ayer y remitido en las últimas horas al Ministerio Público. Será acusado de homicidio imprudente y conducción temeraria.
Tras el impacto, equipos de emergencia, unidades policiales y cuerpos de socorro se desplazaron de inmediato a la zona para brindar asistencia y coordinar el rescate de los heridos.
La Policía Nacional indicó que equipos especializados de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito continúan con las diligencias para esclarecer con precisión las causas del accidente. Diez de los oficiales heridos fueron dados de alta, mientras dos permanecen hospitalizados en estado crítico.