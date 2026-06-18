Esto ocurrirá con el conductor de grúa involucrado en accidente con policías

Algunos de los agentes policiales muertos eran originarios de Trojes, El Paraíso, Danlí y Maraita (municipio de Francisco Morazán). Por otra parte, el reporte de los hechos detalla que varios de los agentes que resultaron heridos en el fuerte impacto fueron trasladados de emergencia hacia diversos centros asistenciales, tanto públicos como privados, en las ciudades de Comayagua y Tegucigalpa.