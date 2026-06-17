Confirman identidad de siete policías muertos en accidente en la cuesta El Rodeo, Comayagua

Comayagua, Honduras

Las autoridades confirmaron la identidad de los siete agentes de la Policía Nacional que perdieron la vida este miércoles en un accidente de tránsito registrado en el sector de la cuesta El Rodeo, en la carretera CA-5 norte, a la altura del kilómetro 51, en la Villa de San Antonio, Comayagua.

Las víctimas eran agentes asignados a la UDEP número 7, quienes se trasladaban en un autobús policial tras regresar del Instituto Técnico Policial (ITP), donde habían acudido a retirar uniformes institucionales.

Los fallecidos fueron identificados como:

1-Delmis Espinoza

2-Keylin Benavides

3-Esmelin Herrera

4-Adonis Vallecillo

5-Nelson Sosa

6-Xiomara Zúñiga

7-Dulce Suárez.

En el mismo hecho resultaron varios agentes heridos, quienes fueron trasladados de emergencia en patrullas policiales y ambulancias de la Cruz Roja Hondureña hacia el Hospital Santa Teresa de Comayagua y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en Tegucigalpa.

De acuerdo con el informe preliminar, el accidente se registró alrededor de las 16:00 horas (4:00 pm) como una colisión seguida de volcamiento entre un vehículo tipo grúa color blanco, marca Freightliner, conducido por Francisco Javier Fernández Castro, y un autobús marca Mitsubishi, color blanco, propiedad de la Policía Nacional.

El autobús estaba asignado a la regional número 7 y transportaba a los agentes al momento del impacto en el kilómetro 51 de la CA-5 Norte.

Las autoridades indicaron que el hecho se mantiene bajo investigación para determinar las causas exactas del accidente que ha generado consternación en la institución policial.