Listado de policías que viajaban en el bus impactado por una rastra en la CA-5

Comayagua, Honduras

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la carretera CA-5 , a la altura de Comayagua , cuando un bus que transportaba agentes de la Policía Nacional fue impactado por una rastra, dejando como saldo preliminar de siete muertos y al menos diez heridos.

El vehículo policial había viajado desde Danlí hacia Comayagua con el objetivo de retirar uniformes institucionales, según información preliminar.

El hecho ocurrió cuando los agentes regresaban hacia su base, luego de cumplir con el traslado de equipo asignado por la institución.

De acuerdo con los primeros reportes, la rastra habría embestido de forma violenta al autobús policial, provocando un fuerte impacto que dejó la unidad severamente dañada.

Equipos de emergencia, entre ellos ambulancias de la Cruz Roja Hondureña y el Cuerpo de Bomberos, se desplazaron rápidamente al lugar del accidente.

Los heridos fueron trasladados a distintos centros asistenciales, mientras las autoridades confirmaban el fallecimiento de varias personas en la escena.

Listado de agentes que viajaban en el bus policial:

1-Subinspector de Policía Nelson Flores.

2-Clase I de Policía Osmin Fiallos

3-Agente de Policía Cinthia Asebedo

4-Agente de Policía Saida Viera

5-Agente de Policía Pablo Valladares

6-Agente de Policía Axel Cornejo

7-Agente de Policía Merlín Medina

8-Agente de Policía Dulce Suárez

9-Agente de Policía Óscar Rivera

10-Agente de Policía Yorbic Vallecillo

11-Agente de Policía Emerson Rodríguez

12-Agente de Policía Jonatan Vallecillo

13-Agente de Policía Mariano Maradiaga

14-Agente de Policía Esmelin Herrera

15-Agente de Policía Katia Zúñiga

16-Agente de Policía Soany Cantillano

17-Agente de Policía Darwin Castellanos

18-Agente de Policía Nora Zúñiga

19-Agente de Policía Ruth Rodríguez

20-Agente de Policía Edgardo Mendoza

21-Agente de Policía Angélica Blandón

22-Agente de Policía Nelson Sosa

23-Agente de Policía Marlon Núñez

24-Agente de Policía Jaime García

25-Agente de Policía Edgardo Sodia.

Las autoridades informaron que, además de los fallecidos, al menos diez agentes resultaron heridos y fueron trasladados a centros asistenciales cercanos.

La formación del personal estaba programada para las 5:45 de la mañana de este miércoles 17 de junio de 2026, con salida prevista a las 6:00 a.m., previo al desplazamiento hacia sus unidades asignadas.