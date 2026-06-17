Listado de policías que viajaban en el bus impactado por una rastra en la CA-5

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la carretera CA-5, a la altura de Comayagua, cuando un bus que transportaba agentes de la Policía Nacional fue impactado por una rastra, dejando como saldo preliminar de siete muertos y al menos diez heridos.
El vehículo policial había viajado desde Danlí hacia Comayagua con el objetivo de retirar uniformes institucionales, según información preliminar.
El hecho ocurrió cuando los agentes regresaban hacia su base, luego de cumplir con el traslado de equipo asignado por la institución.
De acuerdo con los primeros reportes, la rastra habría embestido de forma violenta al autobús policial, provocando un fuerte impacto que dejó la unidad severamente dañada.
Equipos de emergencia, entre ellos ambulancias de la Cruz Roja Hondureña y el Cuerpo de Bomberos, se desplazaron rápidamente al lugar del accidente.
Los heridos fueron trasladados a distintos centros asistenciales, mientras las autoridades confirmaban el fallecimiento de varias personas en la escena.
Listado de agentes que viajaban en el bus policial:
1-Subinspector de Policía Nelson Flores.
2-Clase I de Policía Osmin Fiallos
3-Agente de Policía Cinthia Asebedo
4-Agente de Policía Saida Viera
5-Agente de Policía Pablo Valladares
6-Agente de Policía Axel Cornejo
7-Agente de Policía Merlín Medina
8-Agente de Policía Dulce Suárez
9-Agente de Policía Óscar Rivera
10-Agente de Policía Yorbic Vallecillo
11-Agente de Policía Emerson Rodríguez
12-Agente de Policía Jonatan Vallecillo
13-Agente de Policía Mariano Maradiaga
14-Agente de Policía Esmelin Herrera
15-Agente de Policía Katia Zúñiga
16-Agente de Policía Soany Cantillano
17-Agente de Policía Darwin Castellanos
18-Agente de Policía Nora Zúñiga
19-Agente de Policía Ruth Rodríguez
20-Agente de Policía Edgardo Mendoza
21-Agente de Policía Angélica Blandón
22-Agente de Policía Nelson Sosa
23-Agente de Policía Marlon Núñez
24-Agente de Policía Jaime García
25-Agente de Policía Edgardo Sodia.
Las autoridades informaron que, además de los fallecidos, al menos diez agentes resultaron heridos y fueron trasladados a centros asistenciales cercanos.
La formación del personal estaba programada para las 5:45 de la mañana de este miércoles 17 de junio de 2026, con salida prevista a las 6:00 a.m., previo al desplazamiento hacia sus unidades asignadas.