Diez jueces buscan reducir la mora de 1,500 expedientes de los juzgados laborales

Tegucigalpa, Honduras

La magistrada Anny Ochoa informó que la carga procesal representa un promedio cercano a 1,000 casos por cada juez, situación que ha incrementado los tiempos de espera para el desarrollo de audiencias y la emisión de resoluciones.

Los Juzgados de Letras del Trabajo de Francisco Morazán mantienen una carga de alrededor de 15,000 expedientes activos, un volumen que refleja la saturación de esa jurisdicción y prolonga los tiempos de tramitación y resolución de los procesos laborales, informó la Corte Suprema de Justicia.

“En este juzgado se están manejando alrededor de 15,000 expedientes. Esto evidencia una saturación importante y esperamos implementar un plan de contingencia que permita reducir los tiempos para el señalamiento de audiencias”, explicó.

La funcionaria reconoció que la mora judicial continúa siendo una de las principales preocupaciones del pleno de la Corte Suprema de Justicia, por lo que actualmente se ejecuta una estrategia para agilizar la respuesta de los juzgados laborales.

“Existe preocupación por la mora, por lo que estamos desarrollando un plan de trabajo orientado a reducir el atraso en estos juzgados y tribunales”, manifestó.

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Ochoa señaló que la elevada cantidad de expedientes provoca constantes reclamos por parte de los profesionales del derecho debido a la demora en la tramitación y resolución de los procesos laborales.

No obstante, la magistrada explicó que el pleno de la Corte también permanece a la espera de informes judiciales que permitan verificar el cumplimiento de las metas establecidas dentro del plan para disminuir el atraso en esta jurisdicción.

Explicó que el órgano de justicia prevé que durante la primera quincena de agosto se notifiquen más de 100 sentencias en los Juzgados de Letras del Trabajo de Francisco Morazán.

La proyección parte de que los 10 jueces asignados a esta jurisdicción emitan al menos 10 resoluciones individuales cada uno en los próximos días.