Policía revela cómo ocurrió el accidente del bus con agentes en la carretera CA-5

Comayagua, Honduras

La Policía Nacional reveló cómo ocurrió el accidente en el que murieron al menos siete agentes y diez más resultaron heridos este miércoles en el kilómetro 50 del eje carretero CA-5 Norte, a la altura del sector El Rodeo, municipio de la Villa de San Antonio, Comayagua.

El hecho involucró un autobús policial y un vehículo de carga pesada tipo rastra, en un percance que ha generado consternación en la institución del orden.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, a través de la Policía Nacional, lamentó profundamente la tragedia y confirmó el saldo preliminar de siete funcionarios fallecidos y varios heridos de distinta gravedad.

De acuerdo con las primeras indagaciones de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el siniestro se habría producido cuando el vehículo pesado, presuntamente por desperfectos mecánicos, impactó contra el autobús donde se trasladaban los agentes.

El accidente ocurrió cuando el personal policial regresaba hacia Tegucigalpa luego de haber viajado a Comayagua para retirar indumentaria institucional.