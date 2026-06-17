Policía revela cómo ocurrió el accidente del bus con agentes en la carretera CA-5

La Policía Nacional reveló cómo ocurrió el accidente en el que murieron al menos siete agentes y diez más resultaron heridos este miércoles en el kilómetro 50 del eje carretero CA-5 Norte, a la altura del sector El Rodeo, municipio de la Villa de San Antonio, Comayagua.
El hecho involucró un autobús policial y un vehículo de carga pesada tipo rastra, en un percance que ha generado consternación en la institución del orden.
La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, a través de la Policía Nacional, lamentó profundamente la tragedia y confirmó el saldo preliminar de siete funcionarios fallecidos y varios heridos de distinta gravedad.
De acuerdo con las primeras indagaciones de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el siniestro se habría producido cuando el vehículo pesado, presuntamente por desperfectos mecánicos, impactó contra el autobús donde se trasladaban los agentes.
El accidente ocurrió cuando el personal policial regresaba hacia Tegucigalpa luego de haber viajado a Comayagua para retirar indumentaria institucional.
Rescate y asistencia de heridos
Tras el impacto, equipos de emergencia, unidades policiales y cuerpos de socorro se desplazaron de inmediato a la zona para brindar asistencia y coordinar el rescate de los heridos.
La Cruz Roja Hondureña y otras unidades de socorro trasladaron a los lesionados a distintos centros asistenciales, algunos en condición delicada.
La Policía Nacional expresó sus condolencias a los familiares de los agentes fallecidos y aseguró que brindará acompañamiento institucional, legal y administrativo en este proceso.
Asimismo, la institución indicó que equipos especializados de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito continúan con las diligencias para esclarecer con precisión las causas del accidente.
Las autoridades reiteraron su compromiso de fortalecer la seguridad vial y evitar hechos similares que enlutan a familias hondureñas.