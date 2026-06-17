Accidente entre rastra y bus policial deja al menos ocho agentes muertos en la CA-5

Tegucigalpa, Honduras.

Un accidente de tránsito entre una rastra y un bus que transportaba agentes policiales se registró la tarde de este miércoles en la carretera CA-5 , a la altura de la cuesta del Rodeo, en el sector de Las Mercedes, Villa de San Antonio, Comayagua, dejando al menos ocho muertos y varios heridos.

El impacto ocurrió en circunstancias aún no esclarecidas, generando una escena de caos en la zona y movilizando de inmediato a cuerpos de socorro y autoridades policiales.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento posterior al choque, donde varios agentes aparecen tendidos sobre el pavimento, algunos visiblemente heridos, lo que ha provocado conmoción entre usuarios y testigos que han compartido el material.

De forma preliminar, se reporta la muerte de varios uniformados; sin embargo, las autoridades aún no han confirmado de manera oficial la cifra exacta de fallecidos ni el total de lesionados.

Información recopilada por LA PRENSA indica que en el autobús viajaban alrededor de 35 agentes de la Policía Nacional, quienes se trasladaban desde Comayagua hacia Danlí, donde están asignados, luego de haber acudido a recoger indumentaria policial.

De acuerdo con esos reportes, el grupo se dirigía a las instalaciones de la Dirección de Apoyo Logístico Policial (Dalpo) en Comayagua para retirar equipo policial, como parte de un procedimiento administrativo de dotación de uniformes.

Hasta el momento, la Policía Nacional ha confirmado al menos cuatro agentes fallecidos, aunque versiones no oficiales y videos que circulan en redes sugieren que la cifra de víctimas podría ascender hasta ocho.