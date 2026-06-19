Detención judicial contra conductor de grúa por tragedia en la CA-5

Ayer, en medio de profundas escenas de dolor y consternación, los restos mortales de los siete agentes fueron recibidos en las instalaciones de la Unidad Metropolitana de Prevención Número 7 de Danlí, donde sus compañeros y familiares les rindieron guardia de honor y fueron velados durante algunas horas, antes de ser entregados de forma definitiva a sus parientes para sus respectivas honras fúnebres y su posterior cristiana sepultura.