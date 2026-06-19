Detención judicial contra conductor de grúa por tragedia en la CA-5

Dictan detención judicial en contra de Francisco Fernández Castro, de 40 años, residente en Choloma y señalado como el responsable del trágico accidente vial en El Rodeo, Comayagua, que cobró la vida de siete agentes policiales y dejó a otras 29 personas heridas.
El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía de Comayagua, presentó un requerimiento fiscal en contra del conductor de la grúa involucrada en el accidente. Al imputado se le acusa de los delitos de homicidio imprudente, lesiones, daños y conducción temeraria.
El accidente ocurrió cuando el personal policial regresaba hacia Tegucigalpa luego de haber viajado a Comayagua para retirar indumentaria institucional. Imagen de Fernández tras ser detenido por la Policía Nacional.
Según las investigaciones dirigidas técnica y jurídicamente por el MP, el hecho sucedió cuando una grúa marca Freightliner, que se desplazaba en dirección de Tegucigalpa hacia San Pedro Sula, circulaba a una velocidad considerada no prudente en una zona de curva y pendiente descendente.
Esta situación, según el reporte del MP, provocó que el conductor perdiera el dominio y control del vehículo, volcándose e invadiendo el carril contrario. Allí impactó inicialmente contra un autobús propiedad de la Secretaría de Seguridad —en el cual se transportaban los oficiales— y, posteriormente, contra un vehículo tipo cabezal.
Tras el impacto, fallecieron Nelson Emilio Sosa Torres, Nora Xiomara Mejía Zúñiga, Delmis Maritza Espinoza Cornejo, Yorbic Adony Vallecillo Salgado, Dulce María Suárez Izaguirre, Esmelin Yolibeth Herrera y Keylin Anabeli Benavides Rodríguez.
Las 29 personas que sufrieron lesiones fueron trasladadas a centros asistenciales de Comayagua y Tegucigalpa para recibir atención médica. Aunque varios de ellos recibieron el alta médica ayer, otros permanecen internados.
La conducta imprudente atribuida al conductor de la grúa fue determinante en la ocurrencia del siniestro, el cual también ocasionó cuantiosos daños materiales, incluyendo la pérdida total del autobús asignado a la Policía Nacional. En virtud de los hallazgos técnicos y periciales recabados, el MP inició la acción penal en contra del detenido.
Ayer, en medio de profundas escenas de dolor y consternación, los restos mortales de los siete agentes fueron recibidos en las instalaciones de la Unidad Metropolitana de Prevención Número 7 de Danlí, donde sus compañeros y familiares les rindieron guardia de honor y fueron velados durante algunas horas, antes de ser entregados de forma definitiva a sus parientes para sus respectivas honras fúnebres y su posterior cristiana sepultura.
Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer completamente el hecho y determinar si existen otras responsabilidades administrativas o penales relacionadas con la operación de la grúa. Imagen de los siete oficiales muertos en el accidente.