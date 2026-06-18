Ellas son las dos jovencitas asesinadas a disparos en Choluteca

Las víctimas respondían a los nombres de Jayleen Rivera y Carolina Martínez, quienes fallecieron en el lugar tras ser atacadas con arma de fuego, de acuerdo con información preliminar.

Las autoridades identificaron a las dos mujeres que fueron asesinadas a balazos la noche del miércoles en el barrio Las Colinas, en el departamento de Choluteca, al sur de Honduras.

El hecho violento se registró en horas de la noche de ayer miércoles. Los habitantes del sector fueron quienes alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena del crimen, donde acordonaron el área para resguardar los indicios e iniciar las primeras diligencias investigativas.

Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico de ambas mujeres y trasladó los cuerpos hacia la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el móvil del doble asesinato ni han reportado la captura de personas sospechosas vinculadas al caso.

Equipos de investigación comenzaron a recopilan evidencias y testimonios que permitan esclarecer las circunstancias en que ocurrió este nuevo hecho violento en la zona sur de Honduras.

