Rescatan a estudiante que había sido secuestrado; exigían L2 millones por su liberación

Comayagua, Honduras

De acuerdo con el informe preliminar, el adolescente, identificado como un estudiante, fue privado de libertad por individuos desconocidos, quienes posteriormente contactaron a sus familiares para exigir un pago de dos millones de lempiras a cambio de su liberación.

Un menor de 15 años que había sido secuestrado en el municipio de Siguatepeque fue rescatado sano y salvo por agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros, luego de una rápida operación de inteligencia desarrollada este jueves en la zona.

Tras recibir la denuncia, las autoridades activaron de inmediato los protocolos de investigación y conformaron equipos especializados para dar seguimiento al caso y ubicar el paradero del menor.

Mediante la aplicación de técnicas especiales de investigación, los agentes lograron rastrear el lugar donde mantenían cautivo al joven, localizado en el barrio El Pura, en Siguatepeque, Comayagua.

Durante la operación de rescate, las fuerzas de seguridad ingresaron al sitio y lograron liberar al menor sin que presentara lesiones, poniendo fin a varias horas de angustia para sus familiares.

Sin embargo, al percatarse de la presencia policial, los supuestos secuestradores huyeron del lugar antes de ser capturados.

Las autoridades informaron que los sospechosos ya fueron plenamente identificados y que continúan desarrollando operativos en la zona con el objetivo de ubicarlos y presentarlos ante la justicia.

La Policía reiteró su compromiso en la lucha contra el delito de secuestro y pidió a la ciudadanía denunciar de inmediato cualquier hecho sospechoso para agilizar las acciones de rescate.

El caso sigue bajo investigación mientras los equipos de inteligencia trabajan para esclarecer todos los detalles y determinar si los responsables forman parte de una estructura criminal dedicada a este tipo de delitos.