Franklin Ramírez es condenado a 20 años de cárcel por el crimen del abogado René Altamirano

SAN PEDRO SULA

La resolución fue emitida por el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, en el marco de un procedimiento abreviado, luego de que el acusado aceptara su participación en el crimen a título de autor material del delito de asesinato.

Franklin Eduardo Ramírez Majano fue condenado este viernes a 20 años de reclusión por el asesinato del abogado René Altamirano Interiano, hecho ocurrido el 6 de febrero de 2026 en San Pedro Sula.

Ramírez Majano deberá cumplir la pena en el Centro Penitenciario de Támara, ubicado en el Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.

El Poder Judicial informó que la Secretaría del Juzgado Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción notificó a las partes procesales y al privado de libertad sobre la sentencia dictada en su contra.

De acuerdo con las investigaciones policiales, Franklin Ramírez habría sido identificado como presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) y fue capturado el 17 de marzo en la colonia Brisas del Salto, en El Progreso, Yoro.

Las autoridades sostienen que el ahora sentenciado habría recibido 50,000 lempiras a cambio de quitarle la vida al profesional del derecho.

El crimen se registró el pasado 6 de febrero, cuando Ramírez Majano y un menor de edad siguieron a la víctima a bordo de motocicletas.

Según el expediente investigativo, los atacantes aprovecharon el momento en que el abogado realizaba una compra en una pulpería cercana a su bufete, ubicado en la 14 calle, entre la 2 y 3 avenida del barrio Medina de San Pedro Sula, para dispararle en el rostro.

El Ministerio Público presentó como evidencia una línea de tiempo sustentada en videos de vigilancia, que documentan el recorrido de los presuntos responsables desde El Progreso hasta el lugar del crimen.

En la audiencia de procedimiento abreviado, desarrollada a mediados de mayo, Ramírez Majano confesó haber disparado en el rostro al abogado, lo que permitió cerrar el proceso con la sentencia condenatoria.