Franklin Ramírez le disparó en el rostro al abogado René Altamirano

San Pedro Sula, Honduras

Desde la Penitenciaría Nacional de Támara , donde permanece recluido, el imputado compareció alrededor de las 10:20 am en la audiencia de procedimiento abreviado.

Vía Zoom, Franklin Eduardo Ramírez Majano (de 23 años) ratificó ante un juez su responsabilidad en el asesinato del abogado penalista René Altamirano.

El acuerdo entre su defensa y el Ministerio Público (MP) busca que el encausado obtenga una reducción de pena por el delito que se le imputa.

Durante la audiencia, el juzgador escuchó la confesión de Ramírez Majano, quien admitió haber disparado el arma que acabó con la vida del profesional del derecho.

El juez que conoce la causa indicó que tiene un plazo de tres días para emitir la sentencia condenatoria, la cual podría oscilar entre 15 y 20 años de prisión debido al beneficio adquirido tras la confesión. Se conoció que la defensa solicitó una pena de 15 años, mientras que la Fiscalía pidió 20 años.

El Código Penal establece penas de entre 20 y 25 años de prisión por el delito de asesinato.

Franklin Ramírez, a quien la Policía identifica como presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), fue capturado el 17 de marzo en la colonia Brisas del Salto, en El Progreso, Yoro. De acuerdo con las investigaciones policiales, habría aceptado 50,000 lempiras a cambio de quitarle la vida al togado.

El crimen ocurrió el pasado 6 de febrero, cuando, según la investigación, Ramírez Majano y un menor de edad dieron seguimiento a Altamirano a bordo de motocicletas.