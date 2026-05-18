Hallan cuerpo desmembrado y en estado de descomposición en Villanueva

Villanueva, Cortés

Según la información preliminar, los restos humanos se encontraban en avanzado estado de descomposición al momento de ser descubiertos, lo que impidió su identificación inmediata en el lugar.

El hallazgo del cuerpo sin vida de una persona fue reportado este lunes por pobladores de la aldea La Cañada, en el municipio de Villanueva, zona norte de Honduras.

Tras la alerta comunitaria, agentes de la Policía Nacional de Honduras se desplazaron hasta el sitio y procedieron a acordonar el área para resguardar la escena mientras se desarrollaban las primeras diligencias.

Las autoridades indicaron que, debido a las condiciones en que fue encontrado el cuerpo, no fue posible determinar la identidad de la víctima en la escena.

Se espera que personal de la Dirección de Medicina Forense realice el levantamiento correspondiente para trasladar los restos a la morgue, donde se continuará con el proceso de identificación mediante análisis forenses.

El caso quedó en proceso de investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió este hecho.