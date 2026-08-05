La sequía mata a más de 400 reses y amenaza al ganado en Honduras

El período de canícula que comenzó en julio se extenderá hasta las primeras semanas de septiembre debido a la influencia de El Niño. La canícula es un período de disminución temporal de las lluvias que suele presentarse a mediados de la temporada lluviosa en Centroamérica. Aunque forma parte del comportamiento climático normal de la región, su intensidad y duración pueden aumentar bajo la influencia del<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/sector-lechero-honduras-caida-produccion-importaciones-AF30606314" target="_blank"> fenómeno de El Niño.</a>Cuando esto ocurre, los cultivos quedan expuestos al estrés hídrico durante etapas críticas de su desarrollo, lo que puede reducir los rendimientos, provocar pérdidas parciales o totales en las cosechas y afectar tanto el abastecimiento de granos básicos como los ingresos de las familias dedicadas a la agricultura.Francisco Argeñal, director de Cenaos, explicó a <b>LA PRENSA</b> que el fenómeno de El Niño es lo que está provocando una canícula más extensa y señaló que este fenómeno climático se extendería hasta el próximo año. Según explicó, el máximo de las temperaturas se alcanzaría en noviembre y, a partir de ese momento, habría una disminución gradual hasta alcanzar condiciones neutras entre abril y mayo de 2027.“ayer (lunes) llovió en algunos lugares de la zona sur, Choluteca, San Lorenzo, Nacaome, Marcovia, pero, no llovió en todo el departamento, fueron chubascos leves y aislados, eso es producto de la canícula”.Argeñal agregó que el pronóstico no es muy alentador, ya que se esperan únicamente chubascos leves y aislados durante todo este mes de agosto.En Choluteca, la situación preocupa especialmente al sector ganadero. Mario Argeñal, presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Choluteca, declaró a <b>LA PRENSA </b>que decir que 200 reses han muerto por la sequía en la zona sur del país es poco, pues estima que son más de 400. Señaló que solo en San José de Pespire han muerto 100 animales.“Estamos entrando a un proceso de un fenómeno que lo llamaría la tragedia del sector agropecuario de la región sur, porque la siembra de primera se perdió en un 100%, nosotros los ganaderos, compramos de manzanas sembradas que no lograron producir para alimentar a nuestro ganado, considero que ese guate se terminó el domingo y de aquí para allá va a comenzar un calvario, porque aunque se tenga dinero no hay alimento para el ganado en la región sur, no hay silo de maíz, no hay guate y paca de heno”, aseveró Argeñal.El guate, también conocido como guatera, hace referencia al maíz o sorgo que se siembra de manera tupida con el fin exclusivo de producir forraje para alimentar al ganado y que se recolecta antes de que la planta dé fruto.“Lo que hemos perdido en este momento será insignificante para lo que se nos viene, sino llueve de aquí al 21 de agosto va ser una catástrofe, miles de animales muertos en la zona sur”, advirtió Argeñal.