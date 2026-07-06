Canícula prolongada y El Niño amenazan la producción de granos en Honduras

Fredy Torres, presidente de la Asociación Hondureña de Agricultores y representante del sector arrocero, explicó que en otros años, para esta fecha, ya se habían sembrado unas 5,000 manzanas de arroz entre el Valle de Comayagua y Jesús de Otoro. Sin embargo, actualmente solo se contabilizan 27 manzanas en Jesús de Otoro y 31 en el Valle de Comayagua."La caída tiene varias razones: el temor del productor al fenómeno de El Niño, el alto costo de los fertilizantes y, principalmente, el poco apoyo que se recibe del Gobierno", apuntó Torres, quien produce en el departamento de Intibucá.