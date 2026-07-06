Canícula prolongada y El Niño amenazan la producción de granos en Honduras

San Pedro Sula, Cortés

El período de canícula, que ya comenzó y podría prolongarse debido a la influencia del fenómeno de El Niño, amenaza con afectar la producción nacional de granos básicos. Los productores, que ya enfrentan desafíos como el alto costo de los insumos y fertilizantes, la escasez de mano de obra y la limitada disponibilidad de sistemas de riego, ahora deben afrontar las consecuencias de la variabilidad climática. Este escenario incrementa el riesgo de pérdidas en las cosechas y reduce las posibilidades de obtener rendimientos que compensen los costos de producción. La canícula es un período de disminución temporal de las lluvias que suele presentarse a mediados de la temporada lluviosa en Centroamérica.

Aunque forma parte del comportamiento climático normal de la región, su intensidad y duración pueden aumentar bajo la influencia del fenómeno de El Niño. Cuando esto ocurre, los cultivos quedan expuestos al estrés hídrico durante etapas críticas de su desarrollo, lo que puede reducir los rendimientos, provocar pérdidas parciales o totales en las cosechas y afectar tanto el abastecimiento de granos básicos como los ingresos de las familias dedicadas a la agricultura.

La canícula podría extenderse hasta septiembre, advierte meteorología

Alberto López, meteorólogo de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), explicó a LA PRENSA que el período de canícula ya comenzó y podría extenderse hasta las primeras semanas de septiembre debido a la influencia de El Niño. "La canícula, que generalmente se extiende hasta agosto, este año podría ser más larga", sostuvo. "Tenemos nueve departamentos en alerta verde indefinida por sequía: Francisco Morazán, La Paz, El Paraíso, Valle, Comayagua, Choluteca, Ocotepeque, Lempira e Intibucá", indicó. Esto significa que permanecen bajo monitoreo constante. El fenómeno de El Niño provoca una disminución en la cantidad e intensidad de las lluvias, lo que está afectando a diversos municipios productores del país.

López detalló que, durante 2025, bajo la influencia del fenómeno de La Niña, se registraron lluvias incluso durante el período de canícula, situación distinta a la que ocurre con El Niño. "Ahorita estamos teniendo un fenómeno débil. Entre agosto y septiembre se convertirá en moderado y entre octubre y noviembre será un Niño severo para esos departamentos. Hay probabilidades de que el fenómeno de El Niño se extienda hasta el próximo año; esa es la perspectiva", advirtió.

Ingreso de onda tropical dejará fuertes lluvias en Cortés

En el departamento de Cortés se esperan chubascos moderados con actividad eléctrica durante las tardes y noches. Además, esta semana se prevé el ingreso de una onda tropical que dejará lluvias fuertes en Cortés, Atlántida, Yoro y Santa Bárbara. En el municipio de Marcovia, departamento de Choluteca, los efectos de la sequía afectan a unas 24,000 familias que subsisten de la agricultura, la pesca artesanal y la ganadería.

Más de 24,000 familias afectadas en Marcovia, Choluteca

José Ávila, vicealcalde de Marcovia, declaró a LA PRENSA que la zona norte del municipio es una de las más afectadas. Explicó que, debido a las advertencias emitidas por los meteorólogos, muchos productores decidieron no sembrar y otros han perdido cultivos debido a la falta de agua. La actividad ganadera también registra afectaciones. "En su momento, cuando no había esperanzas de lluvia, fue muy complicado. La afectación continúa, aunque las lluvias recientes han aliviado un poco la situación. Esperamos apoyar a los productores. Se ha logrado atender a 600 familias con el Programa Mundial de Alimentos y existe apoyo para otras 250 mediante un programa de recuperación de medios de vida", expresó. Ávila indicó que el panorama sigue siendo poco alentador debido a los pronósticos climáticos. Algunos productores están sembrando únicamente para obtener forraje para el ganado y no para consumo humano. Gran parte de la producción agrícola de Marcovia es para autoconsumo. En el municipio también se cultivan caña de azúcar, melón de exportación, okra y maíz. La Corporación Municipal decretó estado de emergencia para gestionar ayuda. "Estamos identificando a los productores y ganaderos afectados para trabajar con la red humanitaria", compartió. Aunque ya han beneficiado a 600 familias con asistencia alimentaria, la meta es apoyar a unas 10,000 familias, aseguró Ávila.

Productores advierten que sino llueve en los próximos días tendrán pérdidas

Jairo Aguilera, productor de frijol en Danlí y miembro de la Cámara de Frijol, manifestó que, si no llueve en los próximos días, comenzarán a registrarse pérdidas en la producción del departamento de El Paraíso. "Hubo lluvias y todo iba bien; no había tanto estrés hídrico. Pero si en unos cuatro días no vuelve a llover, comenzarán a reflejarse pérdidas cuantitativas. Entre maíz y frijol se sembraron unas 18,000 manzanas en el departamento de El Paraíso. La cosecha de frijol estaría lista a finales de agosto", explicó. Aguilera señaló que el incremento en el costo de los insumos y fertilizantes también ha desmotivado a los productores. "Dependemos al 100% de la naturaleza, porque apenas un 10% de los productores del país, quizá, cuenta con sistemas de riego", afirmó. En Honduras se producen alrededor de dos millones de quintales de frijol al año, mientras que el consumo ronda los 2.4 millones, por lo que el déficit se cubre con importaciones procedentes de Nicaragua.

Caída importante en la producción de arroz

Fredy Torres, presidente de la Asociación Hondureña de Agricultores y representante del sector arrocero, explicó que en otros años, para esta fecha, ya se habían sembrado unas 5,000 manzanas de arroz entre el Valle de Comayagua y Jesús de Otoro. Sin embargo, actualmente solo se contabilizan 27 manzanas en Jesús de Otoro y 31 en el Valle de Comayagua. "La caída tiene varias razones: el temor del productor al fenómeno de El Niño, el alto costo de los fertilizantes y, principalmente, el poco apoyo que se recibe del Gobierno", apuntó Torres, quien produce en el departamento de Intibucá.

Los productores que sembraron en junio esperan cosechar en octubre; sin embargo, aseguran que no existe motivación para continuar en la actividad agrícola. La demanda nacional de arroz es de cinco millones de quintales. No obstante, en 2025 Honduras produjo apenas 447,000 quintales, por lo que la mayor parte del consumo se cubre con importaciones procedentes de Estados Unidos. "En 2025 fueron 447,000 quintales y, como vamos este año, tal vez lleguemos a los 300,000. No alcanzaremos los 400,000", vaticinó. La producción de maíz también ha disminuido. En 2025 se produjeron cinco millones de quintales, cuando históricamente la producción ha oscilado entre ocho y diez millones. El consumo nacional se ubica entre 22 y 26 millones de quintales, lo que obliga a importar principalmente desde Estados Unidos.

Crisis o Emergencia de Inseguridad Alimentaria Aguda

César Agustín, alcalde de Sinuapa, en el departamento de Ocotepeque, compartió un informe sobre la Región Trinacional, integrada por municipios fronterizos de El Salvador, Guatemala y Honduras. El documento expone que la zona enfrenta un deterioro de la seguridad alimentaria, según el más reciente análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF). El estudio estima que, entre abril y junio de 2026, unas 113,000 personas, equivalentes al 16% de la población analizada, se encontraban en condiciones de Crisis o Emergencia de Inseguridad Alimentaria Aguda (Fase 3 o superior).